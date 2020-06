Unha fuga de amoníaco en Cervo obriga a confinar aos veciños nas súas casas

Unha fuga de amoníaco procedente dun frigorífico en desuso obrigou a confinar aos veciños nas súas casas.

Ocorreu ás 21.00 horas de este mércores nunha antiga carnicería da Praza do Penal, en Cervo. O amoníaco dunha vella neveira foise liberando ata provocar un cheiro moi intenso, que obrigou a confinar aos veciños nas súas casas para evitar riscos. De feito, ninguén resultou afectado.

Para máis seguridade, durante toda esta noite, os efectivos do GES de Cervo realizaron constantes revisións do estado do botellón de amoníaco afectado ata que nas próximas horas sexa retirado por unha empresa especializada no tratamento destas sustancias.

A alerta sobre este suceso recibiuse no 112 Galicia ás 21.00 horas de este mércores mediante as chamadas de varios veciños que vían saír fume dun pequeno cuberto a carón dun antigo establecemento comercial. Igualmente, xa facían referencia a un cheiro forte e estraño que invadía a zona. Axiña os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia avisaron aos Bombeiros de Viveiro, GES de Cervo, axentes da Garda Civil e mesmo chegou a desprazarse ao lugar o responsable de emerxencias da delegación da Xunta en Lugo.

Unha vez na Praza do Penal, comprobaron que se trataba non dun incendio, senón dunha fuga de amoníaco procedente dun vello frigorífico. Para evitar danos persoais, os equipos de emerxencias solicitaron a colaboración dos axentes da Garda Civil para manter aos veciños confinados nas súas casas e lonxe da súa exposición a esta sustancia.

Nas próximas horas, a Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), xunto co GES de Cervo e unha empresa especializada, retirarán o botellón de amoníaco danado.