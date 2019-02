Fuente Parga deja la puerta abierta a un posible relevo en el PP de Barreiros

El actual alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, confirmó que su actual grupo de trabajo continuará en el Partido Popular y como tal se presentará de nuevo a las elecciones municipales del mes de mayo, aunque dejó la puerta abierta a que sea otra persona la que se presente como candidato a la alcaldía y pasar él a ocupar un puesto más bajo en la lista.

Fuente Parga quiso quitar importancia a la circunstancia de quién encabezará la lista aunque se trata de una gran sorpresa. No obstante, esta cuestión se trató en una reunión de simpatizantes y afiliados en la que ninguno de los presentes se postuló como candidato a sucederlo.

El regidor dice que hay algunas cosas "que ó mellor decidimos renovar"

El alcalde utilizó un símil futbolísito para apuntar que "fixemos o equipo, pero non temos decidido ó cen por cen en que posicións imos xogar". Por el momento acordaron mantener una nueva reunión el próximo miércoles de la que ya sí que saldrá el nombre del candidato a la alcaldía barreirense, aunque salvo sorpresa y tras el resultado del juicio que le dejó limpio de todo proceso judicial, repetirá como él como candidato.

Aún así, Fuente Parga fue algo críptico al apuntar que "hai algunhas cousas que ó mellor decidimos renovar, e é preferible que vaia outra persoa de candidato... non sei. Todo o mundo está invitado a participar, aínda que de momento non se postulou ninguén, pero pode facelo". En ese caso aseguró que "non terei ningún problema. Eu estou disposto a repetir en calquera posición, non ten por que ser sempre de número 1. Eu eso sempre o dixen, que teño boa disposición e axudarei igual ocupando calquera outro posto da lista".