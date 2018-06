Fuente dice que la Diputación deja sin atender todas las playas de Barreiros

El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, culpó directamente a la Diputación de ejercer un boicot encubierto hacia el municipio y, más concretamente, hacia sus playas y justamente en el peor momento, durante el verano. El regidor asegura que desde el ente provincial no están atendiendo los desbroces de la carretera que conecta sus playas pese a que son conocedores de esa situación y, sobre todo, de la gran cantidad de tráfico que soportarán en los próximos dos meses y de que en este momento en algunos puntos hay una gran cantidad de maleza.

El mandatario barreirense se dirigió directamente a los concejales del Bloque Nacionalista Galego y, particularmente, a su portavoz municipal, Ana Ermida, así como a su diputado provincial y concejal en el municipio, Antonio Veiga, para que dirijan sus quejas hacia el ente provincial y no hacia el Ayuntamiento porque asegura que ellos conocen «perfectamente que esa estrada é titularidade da Deputación, malia as declaracións de Ana Ermida de hai uns días acusándonos de ter os camiños e algunhas estradas en mal estado».

De forma irónica, Fuente Parga apunta que cuando la portavoz nacionalista hizo esa denuncia «non se acorden de pedirlle ao "goberno amigo" da Deputación, porque non esquezamos que o partido socialista que goberna na Deputación de Lugo, está gobernando co amparo do Bloque Nacionalista Galego, concretamente co voto dun concelleiro de Barreiros, e a estas alturas que imos empezar xullo, vemos como están as estradas da Deputación, entre elas a estrada da praia que fai uns días tanto lles preocupaba os desbroces da zona da praia» y añade que «están todas sen limpar».

PREGUNTAS VECINALES. Fuente Parga asegura que son muchos los vecinos que se dirigen a él precisamente para que les aclare por qué se encuentra así esa carretera tan importante «e xa lles explico que non é municipal senón da Deputación, e que facela desde o Concello suporía gastos para os veciños e veciñas de Barreiros cando a obriga é da Deputación provincial».

Al mismo tiempo, indica que es algo que deberían hacer porque «co seu voto botaron ao Partido Popular cunha moción de censura na Deputación, así que agora deberían esixirlle aos seu socios de goberno que tamén fagan os desbroces e a limpeza das estradas da Deputación. Pero parece ser que iso non interesa, mírase para outro lado e parece ser que o que interesa é desviar a atención cara a unha estrada que estamos a falar que non chega nin aos 600 metros, e que por certo parte deles xa foron arranxados con fondos da Xunta».