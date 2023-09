Fuegos y música en la tormenta en Ribadeo

Una tormenta como no se recordaba otra igual en Ribadeo desde hacía muchos años hizo que el concierto que iba a dar el grupo Magic Queen no se pudiese celebrar. Los rayos no dejaban de caer y las lluvias eran constantes.

El público asistente se parapetó primero en los soportales del Cantón así como en los establecimientos de hostelería cercanos pero muchos acabaron por rendirse a la evidencia de los rayos y truenos que no dejaban de caer y que incluso afectaron en algún momento al suministro eléctrico en la villa ribadense.

Ya en la noche del jueves la lluvia había hecho de las suyas. Hubo algo de tormenta pero no la tremenda descarga del viernes. De hecho, los Fogos do Sete volvieron a iluminar la Ría de Ribadeo y a llenarla de colorido.

La noche del jueves al viernes se desarrolló mitad entre la lluvia y mitad no pero, aun así, concentró a cientos y cientos de personas en las calles de Ribadeo. La jornada del viernes estuvo más condicionada, pero se esperaba que tras la tormenta los ribadenses y visitantes disfrutasen de unas de las fiestas más destacadas de la comarca que se acercaron tanto a niños como a los mayores de la residencia ribadense, a quienes visitaron los cocos.