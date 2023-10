"El fuego de Trabada es peligroso y difícil de apagar"

La noche del jueves para el viernes fue "muy larga y muy tensa" para los integrantes del operativo de extinción del fuego que se declaró en Trabada. "He estado en unos cuantos incendios y este es uno de los peores", reconocía este viernes por la mañana el director xeral de Defensa do Monte de la Consellería de Medio Rural, Manuel Rodríguez. "No es de los más grandes que he visto, pero es muy peligroso", dijo.

¿Y que es lo que le confiere esa peligrosidad a este fuego? Manuel Rodríguez lo tiene claro y cita tres factores determinantes: la orografía del terreno, el hecho de que la zona afectada sea todo arbolado y el viento que soplaba racheado.

"Aunque tengas un viento dominante, como ahora que es sudeste, en la vaguada y en la contravaguada, que aquí hay mucha, tienes vientos diferentes y el fuego no te responde igual en unas zonas que en otras y eso nos estuvo generando problemas toda la noche", explica el director xeral, que añade que "era muy difícil hacer una maniobra y que saliera bien". De ahí el intenso trabajo de todos los medios, de los que tuvieron que retirarse los aéreos precisamente por el fuerte viento.

Otra complejidad de este incendio, el más virulento de que sufre A Mariña en años, era los continuos focos secundarios que se iban produciendo. "El fuego iba salpicando hacia delante nuevos fuegos, por lo que había focos secundarios continuamente". "Estamos antes un incendio de viento, un incendio alargado que iba emitiendo focos hacia delante y eso es muy peligroso porque puede atrapar gente, ya que si está apagando el fuego en la cabeza puedes tener de repente el fuego detrás, además te puede caer encima de viviendas y es un tipo de fuego que crea mucha alarma entre la vecindad", detalla Rodríguez sobre este incendio.

Esta complejidad en las tareas de extinción hizo que los medios no se relajaran en ningún momento y después de una noche más que complicada, Rodríguez reconocía por la mañana que la situación era mejor que hacía solo unas horas. "Aún queda mucho trabajo porque hay mucho perímetro y hay que asegurarlo a lo largo del día de hoy y podemos tener sustos en cualquier punto", indicaba, aunque subrayaba que "con un buen trabajo y un poco de suerte esperamos dejarlo totalmente perimetrado a lo largo del día".

Y finalmente así ha sido, el fuego está perimetrado, que no estabilizado, algo que se espera hacer a lo largo del día de este sábado si las condiciones se mantienen.