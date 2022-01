El fuego dejó inservible el secadero y rompió piezas en Regal Xunqueira

El fuego declarado este domingo pasado en el complejo Regal Xunqueira de Viveiro dejó inservible el secadero, dentro del cual el ceramista Alfonso Otero Regal almacenaba piezas y moldes, parte de los cuales se rompieron a consecuencia de la elevada temperatura que alcanzó la estancia, debido al incendio originado en el deshumidificador.

El propietario y sus trabajadores iniciaron este lunes la limpieza en los talleres, además de contabilizar las piezas fracturadas, unas 30, sin contar los moldes. El perito de la aseguradora, que visitará las instalaciones este miércoles, será en el encargado de realizar la valoración de los daños. En los próximos días vaciarán el secadero y mientras lo rehacen, usarán otro del que disponen en las instalaciones.

El ceramista, que retomó este lunes el trabajo, recordaba que emplearon siete extintores para apagar el fuego, otros dos los descargaron en el tejado para evitar que pasase al techo al quedar rescoldos y en la puerta de roble que ardía después de retirarla. Hasta pensó en conectar una manguera, pues dispone de grifos gruesos y al lado discurre el río Cova, pero no fue preciso al sofocarlo con los extintores. "A pesar da desgraza foi sorte que me levantase a esa hora porque quedara cun rapaz e abrín a ventá, se pasan 15 minutos máis as chamas terían chegado ao pasillo", señala Regal, quien tragó humo durante la extinción, por lo que después ingirió dos litros de líquido.

El avance del fuego halló como obstáculo la estructura de hierro de la planta baja, cuyo techo está cubierto por planchas de ese material, hormigón y un aislante, aún así rajó la pared. Regal temía que pasase a la primera planta, que es de madera, lo que favorecería la propagación. Este lunes encargó una puerta de hierro y un deshumidificador industrial. El anterior era de última generación y desconectaba al llegar a una temperatura, pero supone que falló algo. Hasta se quemaron los enchufes de la conexión trifásica.