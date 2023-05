Frutas Jose inaugura unha tenda en Viveiro e abrirá a oitava en Vilalba

A empresa mariñá Frutas Jose abre este sábado na súa nova localización en Magazos (Viveiro), no local que antes ocupaba Casa Camelia pegado a Hiperxel e ao que traslada a tenda que tiña non moi lonxe, en Verxeles. A firma familiar conta con sete puntos de venda e prevé abrir o oitavo en Vilalba proximamente.

Frutas Jose ten tres tendas en Viveiro: na praza de abastos, na avenida de Cantarrana —onde acaba de abrir unha nova o mes pasado— e agora en Magazos. Alí ofrecerá a súa propia mercadoría e tamén a que vendía Casa Camelia, de modo que haberá froitas, viños, patacas ou pensos, ademais de produtos de supermercado.

"Estamos en un momento de expansión, de crecer a base de trabajo", afirma Iván Martínez Alba, un dos tres irmáns que tomaron as rendas da empresa que fundaron en 1985 os seus pais e que tamén ten tendas en San Cibrao, Ortigueira, Cariño e Ferrol, cun almacén central no polígono de Camba en Xove. Agora viron a oportunidade de seguir expandíndose co negocio de Casa Camelia: "Ya nos llevábamos bien de antes y surgió la oportunidad porque quería parar y nos lo ofreció, lo estudiamos, lo vimos viable y para adelante", di, en relación a que colleron o establecemento de Magazos e tamén o de Vilalba, que será o próximo que abran aínda que de momento non hai data concreta.

"En un futuro tendremos 8 tiendas y 22 empleados", avanza Iván Martínez, que xa conta co persoal necesario para atendelas todas. Dos seus produtos destaca a calidade: "Lo que vendo, lo vendo bueno. La gente nos diferencia por las naranjas, que siempre intentamos tener una especial tanto en zumo como en dulzura", sinala, ao que engade que traballan moito produto galego e tamén do Bierzo, de onde é orixinaria a familia e de onde traen, segundo a tempada, cereixas, mazás, peras ou claudias. "Según están las cosas la gente lo que busca es una buena calidad y un precio mejor e intentamos ir en esa línea", recoñece.

A familia tamén acode cos seus produtos a dez mercados cada semana na Mariña, Ortegal e Occidente asturiano. Os luns están en Espasante, os martes pola mañá en Celeiro, Foz e La Caridad, os mércores en Xove, os xoves en Viveiro e Ortigueira, os venres en Cariño e Burela e os sábados en Ferreira do Valadouro.