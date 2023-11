La programación de A Mariña con motivo del 25-N

Los concellos de la comarca impulsan múltiples actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora este sábado 25. En Barreiros adelantan las iniciativas al viernes para lograr mayor implicación, dado que en parte se centran en la educación para prevenir esos comportamientos. Con ese propósito prevén la creación de un mural contra las violencias machistas y la lectura de un manifiesto al mediodía en la Praza do Concello, además de talleres para concienciar a los menores en los colegios y la proyección del documental O que máis doe, nominado a los Mestre Mateo y que se pasará en el centro social de San Cosme a las cinco de la tarde.

Ribadeo tendrá proyecciones, teatro y una manifestación artística bajo el lema "Ribadeo unida pola igualdade. Forte contra a violencia". La concejala de Igualdade, Begoña Sanjurjo, y el subdelegado en Galicia de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Germán Vale, presentaron los actos. Repartieron en los centros educativos "Historietas 25-N", creadas hace unos años por estudiantes de Eso y FP del municipio. Este viernes proyectan la película Matria en el auditorio para estudiantes. A las ocho de la tarde habrá un pase abierto al público interesado con entrada de 3 euros. También proyectarán fotos y microvídeos contra la violencia machista.

El sábado harán una concentración y leerán el manifiesto delante del consistorio a las doce y media. Hasta las seis de la tarde la ciudadanía podrá plasmar sus sentimientos y reflexiones, con mensajes o dibujos, en un mural situado en las escaleras del concello. Estará expuesto en el vestíbulo la semana próxima como expresión colectiva de rechazo a la violencia. El domingo a las ocho de la tarde Iria Piñeiro representará la obra Miss España en el auditorio con entrada por 4 euros.

Zona central

Foz organiza una concentración y dos cursos. La concejala de Muller e Igualdade, Elena Martínez, indica que el Concello mostrará su repulsa a la violencia machista con el lema "Acabouse!". El equipo femenino de baloncesto Adamo Celtas del CB Celtas de Foz, revelación en la Primeira Autonómica, colabora con la campaña, que arrancó el 18 con una caminata hecha junto a Os Sendeiros y Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei), con más de cien participantes entre A Rapadoira y el centro cívico de Cangas. La lectura del manifiesto será este viernes a las siete de la tarde en la Praza do Concello con alumnos del IES.

El aula universitaria de la Uned en Foz oferta el curso "Muller. Falemos claro" del 11 al 19 de diciembre en la Casa da Cultura, donde profesionales abordarán diferentes temáticas sobre la mujer. Anotan en los teléfonos 982.13.36.99 y 604.03.45.49 o en el correo electrónico [email protected]. También repiten el curso de autodefensa, que será el 22 y 24 de enero en el IES de Foz, monitorizado por especialistas da Federación Galega de Loita pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado. La inscripción podrá realizarse próximamente en Servizos Sociais llamando al 982.13.35.66.

Burela también programó actos, amén de iluminar de violeta la fachada del concello, exponer libros de temática feminista en la biblioteca y hacer talleres en centros educativos. El viernes al mediodía en la Praza do Concello leerán el manifiesto, después inauguran "O xardín da memoria", estacas con los nombres de la víctimas creadas por estudiantes de los IES, que reflexionan sobre signos de violencia. La edila de Igualdade, Sandra Fernández, recalca que "a sociedade segue asociando a violencia contra a muller só aos golpes e paréceme importante que tamén se asocie o sufrimento na saúde psicolóxica e sexual".

Por la mañana también repartirán delante del concello material sobre recursos existentes para las víctimas y para sensibilizar a la población. Destacan la gran labor que hacen desde el Centro de Información á Muller (CIM). La Casa da Cultura acogerá a las ocho y media de la tarde la proyección del documental Onde máis doe de Manane Rodríguez. El domingo a las once de la mañana será la segunda Andaina contra a violencia de xénero, una ruta circular que acabará en la Praza do Concello, en colaboración con la asociación Pasada das Cabras y el Grupo de participación adolescente.

Área occidental

La concejalía de Muller e Igualdade de Cervo, que dirige Pilar Armada, junto con la asociación Saúde Mental A Mariña, organiza actos en que también colaboran la asociación Mulleres en Igualdade de Cervo (Cermei), Airiños do Xunco y los colegios de Cervo y Península da Paz. El viernes al mediodía habrá una concentración en la Praza Nardo Martínez con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y la lectura del manifiesto por de alumnos y usuarios de la asociación A Mariña. El grupo de teatro A Mariña representará en el auditorio de la Casa da Cultura de San Cibrao, a las doce y media, la pieza "Duelo ó amencer" dentro do circuito de teatro aficionado 2023.

El sábado las Escolas Vellas acogerán la actividad familiar "Os contos do avó: mulleres galegas" con Airiños do Xunco. La Casa da Cultura albergará a las cinco y media de la tarde el espectáculo "Mere Clown, Circo na Casa". También habrá talleres de defensa personal a cargo de Miguel Ángel Rojo los días 28 y 30 a las ocho y media de la tarde en el edificio de los juzgados de Cervo y la Casa da Cultura de San Cibrao. Anotan a los interesados en la Casa da Cultura.

En Viveiro los actos arrancaron el sábado con el taller "Cultura Urbana on Tour" organizado por la asociación de familias monoparentales Fagamos. El multiusos acoge hoy a las siete y media de la tarde la tercera edición del Clube de Lectura en Feminino, coordinado por Estíbaliz Veiga y con la escritora Ledicia Costas para hablar de su libro Golpes de Luz. Se sufraga con el Pacto de Estado contra la violencia de género 2023.

El 25 al mediodía será la Marcha Popular contra as violencias machistas, que irá desde Os Castelos hasta la Praza Maior de Viveiro, donde habrá una concentración en silencio y la lectura del manifiesto. La concejala de Muller e Igualdade, Lara Fernández, destaca la importancia de visibilizar "o que supón a violencia para as vítimas e as familias". El Concello colabora con la campaña 25-N de la asociación Bumei, apoyo que plasmó creando un código QR en el banco violeta de la Praza da Habana para divulgar los recursos disponibles para las víctimas, una guía impresa, una campaña de prevención y la participación en el spot de la TVG con la ruta de la reflexión que recorre los bancos violetas de los concellos. Además, hasta mayo de 2024 alumnos de primero de Eso realizan un taller de acoso escolar y sexual, redes sociales y violencia de género con fondos del Pacto de Estado.

También el departamento de Muller e Igualdade de Xove conmemora la fecha. El centro cívico acoge mañana a las once y media la obra teatral As fillas bravas de Momán de Chévere, que recuerda la vigencia de valores de la cultura tradicional. Investigó sobre la sexualidad y los roles de la mujer en coplas del cancionero popular gallego desde la segunda mitad del siglo XIX. Las actrices Patricia de Lorenzo, Mónica García y Arantza Villar interpretan la pieza. La fachada del concello se iluminará el viernes de color morado y colocarán un lazo contra esta lacra.

Ourol inicia mañana sus actos con Magia para todos en el multiusos a las seis y media de la tarde. El viernes hará la quinta Andaina contra a violencia de género a las doce y media por el Paseo da Rega. Toda la semana colabora con Bumei en el spot publicitario del 25-N en la TVG. El 29 habrá una charla con Berta Ojea, actriz de Rapa, a las seis y media en el multiusos sobre el libro A única, María Casares, de Anne Plantagenet.

Atención en zonas de conflicto

Desde Bumei Burela avanzan el manifiesto de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, que insta a "gobiernos e instituciones a defender los derechos de las mujeres y las niñas siempre que se produce un conflicto". Reclama un equipo especializado de apoyo en operaciones de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades en zonas de conflicto.

Hace un llamamiento para que la sociedad asuma que es un problema grave y colabore en su erradicación, pide incluir en los programas educativos la importancia del respeto a las mujeres como seres iguales y que los medios de comunicación denuncien los casos de violencia contra la mujer, en especial de las víctimas en zonas de conflicto o países saque menosprecian la igualdad.