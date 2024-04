Frente al abandono de los vehículos

El abandono de vehículos en vías públicas es un problema que deben afrontar los concellos y cuya solución no siempre resulta lo rápida que desearían. En algunos casos llegan a generar verdaderos quebraderos de cabeza a las administraciones locales.

Esta situación provoca un doble problema, al restar plazas de aparcamiento y la posible contaminación ambiental, reconoce la concejala de Medio Ambiente e Mobilidade de Viveiro, Míriam Bermúdez, quien asegura que en el municipio hay 38 vehículos en esas condiciones. Las causas del abandono son diversas, desde fallecimientos a embargos o el simple abandono por el titular.

El Concello vivariense tramitó los expedientes para la retirada de gran parte de estos automóviles. Algunos

están almacenados en el párking municipal de Aparcamientos A Mariña, mientras que otros están estacionados en diferentes lugares. "Algúns están en puntos estratéxicos e levan xa tempo. De gran parte deles temos todo tramitado, con publicacións feitas no BOE e notificacións aos donos, polo que en canto se firme o contrato coa empresa que fará a retirada, que será nos vindeiros días, comunicaráselle un listado para que poida subilos á grúa e levalos», indica.

Otros expedientes están pendientes de localizar a los dueños, notificarles y, si no presentan alegaciones o los recogen, también seguirán ese camino. El Concello adjudicó a Desguaces Herbón esta labor que acometerá durante dos años. A cambio recibe un ingreso mínimo, que varía según el tipo de vehículo. Por cada turismo recibe 180 euros. La empresa los llevará a un depósito.

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, indica que el Concello focense encarga la retirada de los vehículos

abandonados a una empresa con grúa tras un informe de la Policía Local que se remite a la técnica de Medio Ambiente, se notifica y publica. El tiempo difiere de aplicar la normativa de tráfico o la ambiental para tratarlos como residuo. "Se pasa un tempo sen que se recolla nin se fagan alegacións, procédese á retirada; ás veces estorba, causa dano ou está vandalizado e resulta perigoso". Precisa que en su mandato recogieron dos o tres. El Concello asume el coste de la grúa, que no siempre es fácil de recuperar.

Fran Cajoto: "A intención do Concello é acondicionar unha parcela valado ao efecto"

Los vehículos se retiran para que no estén en la calle hasta que el expediente se resuelve definitivamente. "A intención do Concello é acondicionar unha parcela valada ao efecto, pero ata que acaban os trámites deposítanse nun estacionamento público alonxado das rúas".

También la alcaldesa de Burela, Carmela López, aborda la retirada como una prioridad en materia de seguridad y orden público. Después de conocer los expedientes abiertos, solicitó una inspección a la Policía Local. Tras las comprobaciones, muchos particulares se llevaron unos diez vehículos. Para trasladarlos a un centro autorizado de tratamiento deben cumplir unos requisitos recogidos en la vigente Ley de Tráfico, como permanecer estacionados en el mismo lugar más de un mes, tener desperfectos que impidan el desplazamiento por sus medios y faltarle las placas de matrícula. En estas circunstancias ya retiraron uno y esperan retirar otros dos la semana próxima. Además tienen entre cinco y diez turismos que no

cumplen esos criterios.

Burela elaboró una ordenanza

A este respecto, el Concello elaboró una ordenanza que prohíbe el estacionamiento por tiempo superior a un mes, lo que permite la inmovilización del vehículo y la retirada de estos tras dos meses. La Policía Local inicia el procedimiento con los que tienen la ITV caducada y carecen de seguro en vigor, siendo la Jefatura Provincial de Tráfico la encargada de tramitar y recaudar la sanción.

En este sentido, el responsable de la Policía Local de Ribadeo explica que al detectar un vehículo abandonado y estacionado mucho tiempo, comprueban el titular por la matrícula, si tiene seguro e ITV, además de posibles desperfectos o si obstaculiza. El siguiente paso es realizar un acta de denuncia conforme está abandonado, intentan localizar al propietario, publican el anuncio en el BOE y se le comunica para que lo retire. Si no lo hace, contactan con un desguace para que lo lleve dándolo de baja. Estima que el trámite completo dura unos dos meses.

En la villa solo se contabilizan un par de casos. En alguna ocasión, el titular no lo mueve porque no lo utiliza y en Ribadeo no hay ordenanza que impida tenerlo estacionado en el mismo sitio más de un mes. «Si está en regla, sin indicios de estar abandonado, salvo que estorbe no se puede retirar».