Francisco Narla destaca el contacto con los libreros en las ferias del libro

El escritor Francisco Narla fue el encargado de inaugurar este jueves la feria del libro de Foz, que estará abierta todas las tardes, de cinco y media a diez, hasta el domingo en la plaza Conde de Fontao. En su discurso, Narla destacó el valor que tienen las ferias del libro para mantener el contacto con los libreros: "Moita xente cre que as feiras perderon o antigo valor que tiñan de achegar os libros a aqueles sitios onde non había, pero non se dan conta de que seguen sendo un punto de contacto co libreiro, que a fin de contas é o que interpreta os gustos dos lectores e o que sabe recomendar lecturas".

El escritor destacó que las ferias "son parte dese trato humano cos libreiros que non se pode ter cando se compra a través de internet". "A tecnoloxía non ten nada de malo, pero non podemos esquecer o valor do libreiro e as feiras do libro sempre aportan algo diferente", subrayó.

Al pregón asistieron el vicepresidente de la federación de libreros, Xosé Antón Pedreira; la jefa de cultura de la delegación territorial de la Xunta, María José Gómez, la diputada provincial, Pila García Porto y el alcalde, Javier Castiñeira y contó con la actuación muscial de Felipe Sánchez, Ayer también se presentó el libro 'Islas San Ciprianus. Orgullo e patrimonio' de Pablo Mosquera.

Este viernes se presenta 'Gaiola aberta' de Xoán Neira, a las siete de la tarde, y 'Los caballeros Negros y la corona Verde' de Félix Carreira, a las nueve. A las cinco y media, Rocío López firmará ejemplares de 'Nunca fuimos buenos' en la caseta de la librería Bahía.

Este sábado a las seis de la tarde, Luisa Castro firmará ejemplares de 'Baleas e baleas' en la caseta de Bahía y Sonia Arias de 'Campos de batalla' en la Cortizas. También se presentará 'La aldea' de Silvia Salgado Sevillano, a las siete y 'Atlantidae. Mulher d´Auga' de Adela Figueroa, a las nueve. Y el domingo, las firmas correrán a cargo de Patricia Bernardo con 'La última negociación' en la caseta de Bahía, y Finy Sesmonde con 'Gotas de rocío, copos de nieve' en Cortizas. Ambas a las seis de la tarde. Las presentaciones serán de 'José Picado y Pérez. Pintor vivariense' de Julio Fernández-Sanguino y de 'Hai mulleres' de Otero Regal, a las ocho.

La feira también cuenta con un concurso de dibujo y cuentacuentos. Las ocho casetas que participan en esta edición tienen un descuento del 10% .