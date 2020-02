Francisco Conde reclama no condenar a Alcoa

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha exigido al Gobierno central una respuesta inmediata a las peticiones de reforma del borrador del estatuto elaborado para rebajar el precio de la energía y evitar así condenar al cierre las plantas de empresas como Alcoa y Alu Ibérica.

Conde ha invitado así al Gobierno central a atender cuanto antes las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria al citado proyecto de estatuto para empresas electrointensivas para dar "certidumbre" al sector.

Eso permitiría evitar "condenar al cierre" las plantas de siderúrgicas y metalúrgicas ante la "imposibilidad" de reactivar la producción de aluminio primario.

"Estamos en una situación de emergencia", ha señalado Conde en Ourense, y ha pedido al Gobierno central una "respuesta política para dar una solución y precio competitivo como estamos reclamando todas las comunidades autónomas, las empresas y los trabajadores".

En una visita al polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense, para participar en el acto de la firma Ourense Industrial, Conde ha indicado a un grupo de periodistas que "no se trata de tener estatuto" sino de impulsar medidas que "den respuesta" a las preocupación de las industrias sobre el precio de la energía.

El representante de la Xunta ha pedido al Gobierno iniciativas que "garanticen la viabilidad del sector", como tratar de "forma diferencial a las empresas en función del consumo energético que precisan" y de aplicar "medidas fiscales" para "compensar el impuesto de generación eléctrica" o bien "bonificaciones del sistema de peaje".

Para Conde, "no hay ninguna razón para no dar esta respuesta" a las plantas de Alcoa y Alu Ibérica que no reactivan la producción de aluminio primario debido a los precios de la energía, lo que puede dejar en una "situación complicada" a otras empresas gallegas vinculadas y a sus trabajadores.

Por este motivo, ha opinado que el Gobierno central "no puede poner excusas" y debe dar una "respuesta inmediata", con medidas de su ámbito competencial, entre ellas un "precio competitivo".

Conde ha dicho que comparte parcialmente el proceso de "descarbonización" de la economía, pero "no parece razonable que España renuncie a la producción de aluminio primario cuando otros países están estableciendo medidas para garantizar producción y los empleos".