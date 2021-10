Fran Parapar: "Creo que los niños tienen que saber ganarse la vida"

El esfuerzo es un valor para este vivariense que lucha contra una discapacidad que aún le permite realizar algún trabajo.

¿Cómo se animó a llevar la sala?

Me surgió la oportunidad de coger el local, pienso que para los niños es un buen filo y también porque los futbolines y los billares hace tiempo que no se ven en Viveiro. Los niños hoy en día no tienen locales donde jugar si no es desperdigarse por las plazas.

También tiene juegos de mesa...

Sí, tengo el Coloca Cuatro, parchís, dominó y otros que pueden usar mientras estén en el local.

¿Por qué le puso este nombre?

Hice una encuesta entre los amigos y surgió de todo. Soy conocido como Franpa, por mi padre Pacucho. Lo de Candy era más que nada por el Candy Crush y dije Candy Frampa, lo analicé con mi mujer y quedó Candy Fran.

¿Por qué eligió esta zona?

Conocía el local, me parece una zona poco peligrosa para los niños, sin tráfico y tranquila. Hay bastante gente, a ver si en verano me permiten poner un par de mesas. Puse unas para que los papás tomen cafés o refrescos.

También tiene otros productos.

Tengo cafetera, palomitas, horno para dar pizzas o bocadillos calientes y pondré máquina para hacer gofres con Nutella o siropes varios. Y estoy pensando en ofrecer sandwiches calientes.

¿Qué tal ha sido la acogida?

Abrí el viernes 1 un poco a contrareloj porque tuve que hacer una reforma grande, preparé todo en 15 días. La gente respondió bastante bien, estoy contento.

¿De qué edad son los clientes?

Los mayores vienen por la mañana a tomar sus cafés, por la tarde tengo más niños cuando salen de las actividades extraescolares. Vienen a jugar al billar, al futbolín o coger un agua. Tengo gente joven, de 21 años hacia abajo.

¿Qué consumen?

De todo, agua o refrescos y otros vienen a por las gominolas. El billar está causando mucha sensación y el futbolín también. Son de alquiler, le pedí al dueño que pudiesen jugar dos partidas de futbolín por un euro, porque los niños andan con el dinero a cuentagotas. Son muy educados, piden todo por favor y usan la papelera; estoy muy contento con su comportamiento.

¿Echaban en falta estos juegos?

Sí, unos amigos me decían estos días: ¡qué tiempos aquellos!, recordando la sala de Teodoro de Quirós. Lo que teníamos antaño se fue perdiendo, porque internet está haciendo mucho daño. Antes veías la plaza repleta de niños jugando al fútbol, canicas, peón... y ahora los encuentras con el teléfono o la tablet, los padres se lo dan para que no molesten. No estoy de acuerdo, eso trae muchos problemas: niños agresivos, que pasan de todo o tienen adicciones. Creo que tienen que saber lo que es ganarse la vida. Están demasiado consentidos.

¿Prevé poner más?

El local no da para más, tengo separada la alimentación. Estoy esperando a ver si me facilitan una toma de televisión y que puedan ver un partido de fútbol o tomar algo con los amigos.