Obituario | Fran, o mestre amable da lonxa

Na empresa Puerto Celeiro todos os compañeiros e compañeiras saben da valía profesional e humana de Francisco Martínez Martínez; na parroquia, dende a túa infancia, xa era ben coñecida e prezada a natureza do teu carácter afable, coa seriedade que confire un don persoal ao neno respectuoso.

Na escola eras aquel aquel alumno do fondo, sempre discreto e traballador, sempre coas tarefas de clase e deberes de casa feitos. Naquelas aulas masificadas de 7º e 8º de EXB nas que a miúdo o barullo aturdía a lección, había algún curso con estudantes que mantiñades o comportamento idóneo, unha actitude que agradecíamos o profesorado porque axudabades a impartirmos as materias. Así sucedería despois co grupo da túa benquerida Laura, con excelentes alumnas coma ela: María, Ainoha, Eugenia, Iria…

Da túa cordialidade quédalles a lección maxistral que sobre especies e funcionamento da rula impartiches aos escolares de toda Galicia que visitaron a lonxa nas campañas 'Mariñeiros por un día' proposta pola Confraría de Pescadores Santiago Apóstolo. Anos antes, xa os colexios de Celeiro, O Vicedo e Viveiro, pioneiros desta iniciativa, desfrutamos non só da túa experiencia como profesional do sector senón tamén dese carisma excepcional para transmitir aos nenos e nenas coñecementos sobre o mundo do mar, toda unha clase maxistral á que che atendían como un agasallo, cando discerníaslles unha pescada de volanta da do pincho, un pixotín dunha xuliana, ou simplemente, a sardiña do chicharro… Moitísimas grazas, Fran, tamén pola paciencia que tiveches con tanto aprendiz, e que tan mal che pagou a vida, bo home!

Celeiro enteiro acompañoute na derradeira viaxe. Para manifestar en silencio o que chorando che dirían.

Para expresarche a ti, a Laura, aos vosos fillos e á familia o cariño que merecedes non quedou sitio na igrexa; non cabía tanto dolor.

Descansa en paz, bo home!