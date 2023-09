Edificio danado en Marrakech. F.C.

Fran Canosa non vai esquecer a súa experiencia xeolóxica máis dura, un congreso internacional sobre xeoparques ao que se lle moveu a terra debaixo deixando máis de 2.800 falecidos. Está en Marrakech en representación do Xeoparque de Ortegal xusto no día en que o terremoto de magnitude 6,8 arrasou o Atlas marroquí, destino turístico principal no país. Este martes tiña previsto voltar a Galicia logo de horas difíciles entre os cascallos da zona antiga da cidade e as réplicas que se sucederon.

Como o leva despois de vivir tan tremendo sismo?

Está sendo complicado ao estar fóra do ambiente de confort e teño ganas de regresar á casa. Non obstante, aquí estamos lonxe do epicentro de terremoto.

Cando pensa volver?

Mañá pola mañá [por este martes], teño o voo. O aeroporto anda revolto e hai certo nerviosismo pois é moita a xente que quere viaxar.

A súa formación de xeólogo lle axudou a racionalizar mellor a situación de cara ao que poida ocorrer daquí en diante?

Xogo con vantaxe neste sentido. Sabía que logo deste gran terremoto, alomenos nos próximos días non se vai producir outro con esta capacidade de destrución.

Moitos edificios están danados. F.C.

E como o está vivindo aí a poboación?

Tenta volver á normalidade. A maior parte da xente ten moito medo e vai aos descampados lonxe das vivendas, buscando a tranquilidade. Hai réplicas e infunden medo á poboación.

Vostede sentiu alguna? Foi capaz de durmir despois?

Onte ás nove da mañá houbo unha réplica de 4,2. Eu estaba na habitación do hotel...a terra segue movéndose.

Suspenderon o congreso dos xeoparques ao que acudira?

O terremoto e toda esta traxedia modificaron os plans nas últimas tres xornadas. A destrución é moitísimo maior nos pequenos pobos da cordillera.

Isto supoño que o marcará no profesional pero tamén persoalmente.

Evidentemente, foi unha experiencia. Ves que en cuestión dun segundo cambia por completo o lugar que coñeciches. Especialmente na medina de Marrakech, na zona antiga, a devastación foi moi dura. Colleume regresando dalí en taxi e logo vin os edificios rachando e caer os cascallos, sobre todo no centro da cidade.

Seica estivera pouco antes na gran praza da medina. Impresonouse ao vela ao día seguinte?

Colapsou un edificio xusto en fronte de onde estiveramos ceando e a cafetería quedou moi afectada pola caída de cascallos. Estivera na praza, si, e a visión de miles de persoas correndo en todas direccións... non tería sido agradable.

Un coche baixo os cascallos. F.C.

Podía esperarse isto?

Marrocos está nunha zona de alto risco sísmico pero nunca houbo un terremoto desta magnitude na historia recente do país. Foi un sismo moi superficial, daí a gran devastación que se produxo.

Vostede traballa en seguirlle a pista a moitas formacións xeolóxicas, pódense ver rachaduras no terreo polo movemento nesta falla de tipo inverso?

Non, polo tipo de movemento da falla, non adoita a xerar ese tipo de rachaduras pero si destrúe moitos edificios antigos.