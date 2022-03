Fran Cajoto asume la secretaría general del Partido Socialista de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, asumió el cargo de secretario general del PSOE focense en la asamblea para renovar la ejecutiva local del partido celebrada el domingo. Cajoto toma así el relevo de Chema Linares, que continúa en la nueva dirección del partido a nivel local como secretario de hacienda, turismo y cultura. "O obxectivo principal desta executiva é reforzar a formación para dar un novo impulso ao proxecto de goberno buscando a mellor xestión para as veciñas e veciños de Foz", aseguró Cajoto, que subrayó que la nueva ejecutiva "foi aprobada por aclamación" de los asistentes a la asamblea.

"Somos un partido aberto e queremos que máis persoas se sumen a el", afirmó el nuevo secretario general, "mellorar a vida dos cidadáns acádase con un grande equipo e teño que agradecer a todos os compañeiros e compañeiras que forman parte da nova executiva o seu esforzo. Máis persoas se poderían ter sumado e vannos axudar, nótase a implicación e as ganas", remarcó el secretario general.

Cajoto también tuvo palabras de agradecimiento para los compañeros de la anterior ejecutiva: "As compañeiras e compañeiros fixeron posible un grande apoio a este proxecto no 2019, que trouxo unha moi necesaria estabilidade ao noso municipio e que permitiu desenvolver un programa de futuro, serio e comprometido no que a pesar do difícil contexto sanitario que nos tocou afrontar xa estamos vendo froitos moi importantes".

La ejecutiva encabezada por Cajoto está reforzada en el plano político por Carlos García como vicesecretario general y responsable del proyecto político y de acción electoral.

Además de Linares también forman parte de la renovada directiva María Luisa Piñeira Núñez, que continúa como secretaria de organización y se ocupará también de las áreas de administración, educación y salud; Jesús Hermida Carracedo como secretario de política municipal, deporte y juventud; Ana Matea Rojo Eijo, que actuará como secretaria de igualdad, bienestar y dependencia; Javier Fraga Fernández que será el secretario de medio rural, medio ambiente y transición ecológica; Vanina Cabrera Sánchez, que actuará como secretaria de empleo y de comercio; María Nelly Castro Neira, que será secretaria de jubilados y pensionistas; y José Ramón Villarino Neira, que se encargará de la secretaría de las áreas de pesca y patrimonio.