La fragilidad de la hostelería burelesa crea un enfrentamiento de PP y BNG

La delicada situación que atraviesa el sector hostelero de Burela así como las medidas que se están proponiendo para tratar de ayudarles acabaron por generar un enfrentamiento entre el Partido Popular y el BNG del municipio, que se acusan mutuamente de entorpecer medidas que cada uno de ellos considera que podrían ayudar.

Los populares fueron los más contundentes y tildaron a los nacionalistas de "hipocresía desbordante" por la campaña de apoyo al comercio y hostelería de A Mariña que estos presentaron el pasado sábado. Su portavoz, Manuel Rouco, se mostró muy crítico "coa actitude dos nacionalistas, sobre todo porque hai pouco máis dunha semana, no pleno da corporación, a formación do BNG púxose de perfil ante tódalas medidas de rebaixas fiscais e de alivio da carga impositiva para este colectivo que levou o grupo municipal do PP". El PP asegura que gran parte de las iniciativas que llevaron al pleno surgieron "logo de escoitar as solicitudes dos propios interesados".

El grupo que dirige Manuel Rouco cree que el BNG "trata unha vez máis de politizar todos aqueles sectores que consideran rendibles electoralmente".

El portavoz local del BNG de Burela, Mario Pillado, respondió que su formación no votó a favor de la propuesta de rebajas presentada por el PP porque "non podiamos valorar certos aspectos da moción e, polo que puidemos saber, hai ordenanzas fiscais que, ademais de depender dunha instancia superior ao Concello, hai outras, como o Ibi ou a do lixo, que non se lle poden eliminar só á hostalería ou aos autónomos, senón que tería que facerse con toda a veciñanza do Concello", sostiene.

Pillado recordó que "en marzo creouse unha comisión de seguemento da crise e aí solicitouse aos técnicos que estudasen como se podían facer esas rebaixas cumprindo a lei", explicó.

Asimismo, ironizó con que "o sistema legal e as competencias administrativas non foron deseñadas polo BNG, pero parece que somos os que máis a respectamos" y recalcó que "presentamos a campaña porque sempre estivemos a favor do comercio de cercanía e dos nosos produtos, como os que veñen do mar", concluyó Pillado.

Lamentan que el mercado semanal "desaparece"

El PP de Burela también afeó al BNG la situación del mercado. "O paso dos meses deulle a razón aos comerciantes ambulantes da comarca, que manifestaban que esta nova localización en Torrentes traería consigo a desaparición do mercado semanal de Burela, algo recoñecido polo propio Llano na última reunión que mantivo con eles, xa que os postos van a menos, quedando agora nun feito case testimonial", lamentaron.



Mal tiempo y crisis Por su parte, el portavoz del BNG recordó que "foron os técnicos municipais os que determinaron que por razóns de espazo e seguridade sanitaria era mellor levalo a Torrentes" y cree que la menor afluencia responde a otros factores: "É moi fácil dicir que hai menos xente nestes días de mal tempo e nun espazo máis amplo. Ademais, a afluencia aos mercados e comercios baixou en todos os sitios, por desgraza".