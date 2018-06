Las listas de espera de las guarderías se concentran en Foz, Viveiro y Burela

Las guarderías de Foz, Viveiro y Burela son las que acumulan la lista de espera para acceder una plaza para el curso que viene en la comarca. En total son 65 niños los que no fueron admitidos en alguno de los centros que dependen de la Xunta en estos municipios, frente a los 429 que si disponen de una plaza en toda la comarca en la red autonómica. Esta lista de espera es mayor que la registrado el curso pasado, cuando acumulaba 58 pequeños.

El mayor número de niños sin plaza lo registra Foz con 24. De este total, ocho se quedaron fuera en la guardería de la Galiña Azul, que depende del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, y los otros 16 en Nosa Señora da Purificación, que depende de la Axencia Galega de Servizos Sociais. En ambos centros serán tendidos el próximo curso 96 niños, 48 en cada escuela. El siguiente centro con más espera es el de la Casa do Mar de Celeiro, en Viveiro, dependiente de la Axencia Galega. En este caso son 21 los niños que se quedaron sin plaza, frente a los 39 que si entrarán el curso que viene. El caso de este centro es especialmente llamativo, porque para el curso pasado no contó con lista de espera y este curso es el segundo con más necesidad de plazas. Y en Burela hay 20 pequeños que solicitaron plaza que no podrán entrar en ninguna de las dos guarderías disponibles, ambas incluidas en la red Galiña Azul. En el centro Os Castros, que abrió sus puertas el curso pasado y ya lo hizo con más demanda que oferta, hay nueve niños a la espera de una plaza y en la otra escuela hay once. En total, en la localidad se atenderán a 130 pequeños, 35 de ellos en Os Castros.

En otra de las localidades con mayor población, Ribadeo, no hay lista de espera para la única escuela infantil que tiene: Nosa Señora do Campo, que depende de la Axencia Galega y atenderá el próximo curso a 92 niños. La Administración autonómica cuenta con otros tres centros en la comarca que tampoco tienen problemas de plaza y forman parte todos ellos de la red Galiña Azul. Así, en Alfoz habrá el próximo curso ocho alumnos, en O Valadouro serán 28 y en Mondoñedo, 36. Con respecto a este último centro, en febrero de este año se inauguraron las obras que permitieron ampliar el número de plazas a las 63.

Una vez que la Xunta hizo públicas este jueves las listas definitivas de admitidos, el plazo de matrícula se abre hoy mismo y estará abierto hasta el día 12. Según indican desde la Consellería de Política Social el hecho de que no se formalice la matrícula en el plazo indicado, supondrá la pérdida de la plaza.