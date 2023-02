Foz ultima la urbanización del eje que conectará el centro con A Rapadoira

Los trabajos que conducirán a un entorno de Foz mucho más humanizado y que, además, servirán para crear una conexión totalmente abierta, sencilla y más accesible entre el centro de la localidad y el mar, concretamente a la altura de la playa de A Rapadoira, se encuentran cada vez más avanzados y el propio alcalde, el socialista Fran Cajoto, indicó este lunes que los trabajos "avanzan a bo ritmo".

Estas obras modificarán de forma notable un total de cinco calles distintas y una plaza. Se trata de las calles Eduardo Pondal, Salvador de Madariaga, Irmandiños, Curros Enríquez, Rúa do Xico y la Praza de Galicia.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Construcciones y Canalizaciones José Saa por más de 752.000 euros, de los que la Diputación aporta 544.000 y el Concello de Foz, los 208.000 restantes.

El regidor focense se refirió este lunes a estas obras explicando que en la actualidad "estanse a dispoñer as novas canalizacións de saneamento, unha rede separativa de fecais e pluviais con tubaxes de PVC de 315 e 400 milímetros de diámetro".

Cajoto resaltó que se trata de aspectos fundamentales de estos trabajos porque recuerda que a la hora de proyectar la reforma completa de una calle "cobra especial importancia renovar tamén o que non se ve, as canalizacións, para evitar problemas futuros".

Los trabajos comenzaron a desarrollarse en el entorno de Trapero Pardo y en este momento están avanzando "xa á altura da rúa Concello de Alfoz. Pedimos desculpas ás veciñas e veciños da zona polas molestias que se lles están a causar", adelantó el alcalde, sabedor de los inconvenientes que siempre provocan estos trabajos. No obstante, recalcó que "a humanización da rúa vai permitir establecer un camiño peonil seguro e cómodo entre o casco urbano e a Rapadoira, adaptado a persoas con mobilidade reducida ou con déficits de percepción visual".

PROBLEMAS ACTUALES. Cajoto reseñó que toda esta zona es muy usada por los peatones, pero también reconoció que en estos momentos se trata de un entorno inseguro que además tiene problemas con el firme, que está muy deteriorado.

De hecho, el alcalde recordó "o que aconteceu no pasado, incluso cun atropelo fatal". Dice que esta reforma completa permitirá avanzar en el diseño y consecución de "o Foz cómodo e amable que estamos a procurar, seguindo as directrices do Plan de Mobilidade aprobado. Redactar un plan director de mobilidade e que sexa a guía das distintas actuacións é unha das máximas do goberno, para evitar problemas de tráfico como os que se xeraron no pasado ao dispoñer as dúas rúas principais no mesmo sentido de circulación".

ERRORES ANTERIORES. Para el alcalde este tipo de planificación acarrea otros beneficios que considera importantes como que, por ejemplo, se evitan problemas como los que recuerda que se generaron con la reforma de la Avenida da Mariña "na que se mantivo a vella rede de abastecemento con acometidas de chumbo e na que o firme está escachado en distintos puntos, cando tiña que durar trinta anos. Tentamos estar moi encima da boa execución das obras porque son investimentos moi importantes".

Por eso indicó que ahora se incluyen nuevas canalizaciones de abastecimiento, nueva red eléctrica y alumbrado público con sustitución de luminarias en la zona de las Casas Baratas y farolas nuevas en viales de la Praza de Galicia. A ello añadió que se ampliarán de forma notable las aceras y que el tráfico se limita a un sentido de circulación en dirección a la playa de A Rapadoira.

A estos aspectos prácticos Cajoto añadió uno de diseño porque indicó que "o Concello de Foz pretende culminar cun mural na fachada do edificio de Telefónica, entidade coa que está a facer as xestións necesarias. Podería ser o mural das Pescantinas da fábrica de xeo do peirao ou un novo co mesmo estilo creativo. Xosé Vizoso e Berio Quiroga merecen un recoñecemento desta vila xa que deixaron para a posteridade auténticas iconas como Rente ao mar".