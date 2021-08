Foz trata de paliar los vertidos de la Edar a la ría ajustando los tratamientos

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, explicó este lunes que desde el Concello intentan paliar el mal funcionamiento de la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) "axustando os parámetros dos tratamentos biolóxicos e químicos aos que se somenten as augas para que minimicen a súa afección na ría durante os baleirados da balsa de lodos, que é cando as manchas que aparecen na ría son máis visibles". El regidor recalcó que los problemas de saneamiento que sufre la localidad se acentúan en verano cuando su población aumenta considerablemente y que la solución está en la construcción de la nueva depuradora que está proyectada en la zona de Forxán y que tendrá la capacidad suficiente para sanear de manera correcta las aguas residuales. "Agora mesmo estase no proceso de redacción dos pliegos para a licitación da redacción do proxecto", explicó el regidor, que espera que las instalaciones sean una realidad cuanto antes porque "é preciso solucionar os problemas de saneamento que existen".

"Non queremos que estes vertidos se produzan, por iso falamos con Gestaguga para que axuste os tratamentos, pero a solución definitiva para que non se produzan seguen as novas instalacións", insistió Cajoto.

Era la asociación A Ribeira quien volvía a denunciar este fin de semana esta situación haciéndola pública en sus redes sociales y lamentaba que "son moitos anos xa de contaminación da ría, por mor dun mal funcionamento das augas do noso pobo". "Unha depuradora mal diseñada e deficitaria e unha pésima xestión política durante todos estes anos que non acadou que a día de hoxe estas situacións non se dean, teñen toda a culpa disto", añadían y exigían una solución para una problemática que creen que "non se pode seguir demorando". "Estamos a matar a nosa propia ría e a imaxe que dá o pobo de Foz ao turismo é realmente lamentable", añaden.

Desde el colectivo expresan sus temores de que las disculpas esgrimidas hasta ahora sigan sirviendo para prolongar un problema, "que de seguir vai perdurar moitos anos".