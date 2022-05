Foz trabaja en mejoras en el entorno de las playas para afrontar el verano

El Concello de Foz ya lleva semanas trabajando en mejoras en el entorno de las playas para que estén en perfecto estado de cara a la temporada estival, que cada año empieza antes y se extiende durante más tiempo en el municipio. "As praias son un sinal de identidade do municipio, é por elas que moita xente nos visita cada ano e tamén moita elixe a vila como segunda residencia ou para vivir e por iso traballamos para que estean en bo estado tanto elas coma o seu contorno", aseguró el alcalde, Fran Cajoto.

En este sentido, el concejal de turismo, Chema Linares, citó las últimas obras que se llevaron a cabo y que incluyeron el arreglo de las escaleras de acceso a Areoura y la instalación de nuevas papeleras, así como la estabilización con una pequeña escollera de la zona central de Llas. Además se instalaron contenedores subterráneos en el Paseo de Colón, en el entorno de A Rapadoira por parte del área de medio ambiente. También se llevaron a cabo rozas en las zonas verdes circundantes a los arenales, "no caso da Rapadoira antes do 15 de marzo para respectar así o tempo de aniñación da píllara das dunas, algo que antes non se facía".

En estos momentos se están arreglando los muros del paseo marítimo, sobre todo entre Llas y Peizás, "e seguimos traballando en accesibilidade creando novas prazas de aparcadoiros para persoas con mobilidade reducida así como repoñendo e restaurando as pasarelas de madeira", añadió Linares, que avanzó que este año recuperarán las actividades de educación ambiental y se repondrá el material de primeros auxilios en todos los puestos de socorro.

El responsable de turismo también recordó actuaciones llevadas a cabo en los últimos años como la mejora del entorno de A Rapadoira con la reposición de árboles, parasoles y las mesas del merendero, así como la creación de una zona de sombra para personas con movilidad reducida. "Ademais restauráronse e melloráronse paneis informativos, como o do castro de Fazouro, de Llas e das turbeiras na praia de Arealonga e tamén se instalaron balizas indicando o sendeiro azul que percorre as nosas praias", añadió.

PROYECTO.También está pendiente de ejecución el plan de la Dirección General de Costas para la playa de Llas, donde se realizarán una regeneración del arenal y se creará una zona de ocio en las inmediaciones.