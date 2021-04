Foz tiene varios planes de ocio para elegir esta Semana Santa

La Semana Santa llega a Foz con varios planes en los que elegir pasar el tiempo de ocio. Eso sí, respetando todas las normas sanitarias en cuanto a aforos, distancia de seguridad y horarios de cierre para evitar contagios.

Este miércoles se puso en marcha una nueva edición de Comercio na Rúa, que se repetirá este viernes y el sábado. En esta iniciativa una treintena de establecimientos sacan a la calle sus artículos y ofrecen descuentos especiales. En esta edición participan 5 Lobiños, Alain Afflelou, Arrullos, Briz Peluquería, Buxo Xogos, Carmen León Zapatería, Cenor Belianorte, Chinela Nenos, Chuvia, Decoraciones Pura, Din e Don, Don Zapato, Ginzo Hombre, Ginzo Mujer, Hola Ola, La Flor Abulense, Librería A Rapadoira, Librería Bahía, Longarela, Lourdes Moda Íntima, María Docampo, Mc Automotive, N1 Zapatillas, OfiFoz, Sensación Surf, Sueños, Unique-2, Vagaluz, Vas´s, Vas´s Outlet y Xanela. Además a lo largo del día de hoy la charanga Santa Compaña animará con su música las calles de la localidad.

Desde el viernes hasta el sábado también vuelve un clásico de cada Semana Santa en Foz, la Ruta das Tapas. El año pasado no se pudo celebrar debido al confinamiento, pero en esta ocasión son 16 locales los que ofrecerán sus propuestas gastronómicas en miniatura. Participan A Cancela, cafetería Llas, Centro Social Cangas, Costumes do Mar, O Paseo, O Taco, Rincón do Mis, San Miguel, Teleclub Vilaronte, Restaurante Dandy, Bar 78, Tangarte, Mayros, Xoyma, Anduriña y A Rambla.

"Esta edición é diferente debido á pandemia, pero é unha alternativa atractiva para os veciños de Foz, do resto da comarca e para todos os galegos que estes días elixan a zona para descansar", subrayó el presidente de la asociación de comerciantes, José Carlos Paleo. En esta ocasión se incluyen en las jornadas gastronómicas Impulsa Foz, por lo que se sortearán diez vales de compra de 50 euros entre los participantes.

Ocho locales para disfrutar las tardes

La hostelería de Foz también tiene en marcha la campaña Tardeos, puesta en marcha el pasado fin de semana por la asociación de comerciantes y en la que participan ocho locales para animar a disfrutar de la tarde. "É unha campaña pensada para animar a desfrutar das tardes dun xeito relaxado, de cócteles, de viños, de cañas ou de merendas antes de retornar ás casas ás dez da noite", indica José Carlos Paleo.



Participantes

Los locales hosteleros que forman parte de esta campaña son Bar 78, Anduriña, Espacio Machete, Marexada, Namarinos, Pelolo, Portochico, Xoyma y Yoglio-Colón5.