El Concello de Foz tiene en marcha un plan de conservación de las fuentes tradicionales con las que cuenta el municipio y de las que hay ejemplos en todas las parroquias. "Unha das teimas que temos no Concello é a de mellorar e conservar todos os elementos públicos cos que conta o noso municipio, como poden ser parques, xardíns, viais e tamén as fontes, porque dan servizo a toda a poboación, sobre todo nas parroquias do rural", explica el alcalde, Fran Cajoto, que subraya que además de ser elementos que a día de hoy aun mantienen su utilidad también se trata de espacios que son característicos del municipio y de la comarca y que forman parte del patrimonio etnográfico del territorio.

La primera de las actuaciones de este plan es la de la fuente de Ribela y la previsión es seguir con las actuaciones en otros puntos. Así, se contempla la mejora de la fuente de Cabanas, en Nois, así como actuaciones en Lousada, Fazouro, Xinzo, Vilaronte o en Santa Cilla, entre otros puntos. "Todas as parroquias contan coa súa fonte e dende o Concello irémolas adecentando todas e poñéndoas en valor para que continúen prestando a súa labor pública", aseguró Cajoto.

En el territorio focense pueden verse fuentes de diversa tipología. Desde las que son simples caños para recoger agua hasta aquellas que cuenta con un lavadero, que puede ser descubierto o cubierto y contar incluso con más de un pozo. Y es que antaño las fuentes con lavadero era usadas para lavar la ropa y se convertían, a menudo, en un lugar de reunión para los vecinos de lugar. De ahí también que la mayoría de los núcleos de población cuenten con una, que en la actualidad se usan básicamente para recoger agua.

Con respecto a la conservación de estos elementos y su utilidad, desde el área de medio ambiente del gobierno, de la que es responsable el teniente de alcalde, Francisco Fanego, también se lleva un control exhaustivo de la calidad del agua. Así, se realiza un análisis semestral para comprobar que el agua es potable y apta para el consumo humano, "unha labor que estaba esquecida cando chegamos ao goberno", subraya Cajoto.