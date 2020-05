Foz suspende las fiestas y los eventos con muchos asistentes hasta octubre

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció este sábado la suspensión de todas las fiestas y eventos multitudinarios en todo el municipio hasta el próximo mes de octubre. "Estamos nunha situación completamente excepcional, de privación da liberdade individual para garantir a saúde pública do conxunto da poboación", explica y subraya que el Concello tomó esta decisión "por unha tripla motivación: responsabilidade, seriedade e seguridade".

Cajoto defendió que al no ser posible limitar el aforo de una verbena ni mantener el aforo físico que exigen los protocolos sanitarios del Covid-19, se toma la decisión de la cancelación porque "a prioridade deste goberno desde o inicio da crise sanitaria foi a saúde das súas veciñas e veciños".

El regidor también recordó que durante los meses de verano el municipio llega a triplicar su población, por lo que desde el gobierno local "estanse adoptando de forma seria todas as medidas que están na nosa man para conciliar o motor económico que supón o turismo, pero sempre priorizando a saúde pública".

El gobierno contempla cortes parciales del tráfico en algunas calles durante el verano para evitar aglomeraciones

En este sentido, Cajoto se mostró crítico con la Administración autonómica al no facilitar los datos de la incidencia del virus en el municipio, "negando a posibilidade de estudar as medidas a levar a cabo coa base real da incidencia coñecida". Precisamente por el aumento poblacional, Cajoto también pide la colaboración de la Xunta para reforzar el personal sanitario, ya que "a asistencia sanitaria, xa de por si insuficiente ao longo do ano vese superada no verán, cunha afluencia de visitantes que non se suple co único reforzo dun profesional no centro de saúde".

"Toca reinventarse", añadió, "é preciso ser responsable, tanto por parte da administración como do cidadán e niso debemos ir todos xuntos e debense repensar as formas de ocio que coñecíamos, as aglomeracións deben evitarse e as distancias respectarse e temos que facelo intentando simplificalo para todos".

Esos cambios en el ocio estival implicarán una programación cultural reforzada con novedades como el cine al aire libre, "cunha carteleira variada e actual, que se proxectará no núcleo e no rural do noso concello", explicó el concejal de cultura, Héctor Moris. A esto se sumará un ciclo de teatro, el festival Bay y Gay de música clásica, Sons na Rúa, "sempre que as medidas de seguridade sanitaria o permitan", actuaciones de la banda de música o pequeños conciertos simultáneos de ambientación en la calle. "O fundamento desta programación, que se poderá ampliar ou ver modificada, é poder desfrutar dunhas actividades de calidade cun aforo controlado, en actuacións onde o público estea sentado e se poda garantir o distanciamento físico", explicó Moris.

El alcalde también avanzó que estas medidas se complementará con cortes parciales de calles al tráfico durante el verano "de forma que se eviten concentracións e se facilite a recuperación económica". "É momento de ser responsable e valente nas decisións e en levalas a cabo. Isto superarémolo xuntos", finalizó.