Foz solicita sendas para los peatones y los ciclistas en los enlaces de la A-74

El Concello focense solicita, en sus alegaciones a la A-74 en el tramo Burela-Foz, que se proyecten sendas para peatones y ciclistas, correctamente iluminadas, en los enlaces de Foz y de Cangas de esta vía "que garantan a permeabilidade nestas zonas", explicó el alcalde, Fran Cajoto. "Plantexamos solucións para dotar os enlaces de sendas e pasos a distinto nivel, de forma que as vivendas de Cangas non queden illadas pola autovía ou que calquera veciño poda achegarse a traballar a pé ao parque empresarial de Foz con seguridade", añadió.

Además en el caso del enlace de Foz, cuya rotonda está proyectada en la N-642 pero más hacia Barreiros que la actual, el Concello plantea la necesidad de que se habilite un segundo carril en la rampa de acceso a la autovía para mejorar la fluidez del tráfico. En este sentido, desde el Concello matizan que la zona contará "previsiblemente" con una elevada intensidad diaria de tráfico de vehículos pesados en un acceso con un 7% de pendiente, lo que ralentizará el tráfico y subrayan que crear un carril adicional supondrá un "impacto económico moderado para unha mellora considerable do enlace".

En este punto, también solicitan un acceso directo a la futura ampliación del parque empresarial de Fazouro para conseguir una buena conexión de esta infraestructura y hacerla así más atractiva para la implantación de empresas, teniendo en cuenta además que el polígono industrial cuenta con "unha elevada porcentaxe de empresas de loxística".

"A autovía servirá para potenciar o parque empresarial e reducir o tráfico en travesías moi perigosas", asegura Fran Cajoto

En el caso del enlace de Cangas, el Concello también plantea la posibilidad de cambiar el enlace propuesto en el proyecto y que contempla la construcción de dos rotondas. El gobierno defiende que sería más óptima, para compatibilizar la infraestructura con la vida diaria de los vecinos, la construcción de una única rotonda, tal y como se contempla en la alternativa 2 del proyecto y que fue desestimada. Para el Concello construir una solo rotonda es más caro económicamente, pero los costes sociales son menores al alejar el enlace de las viviendas.

En estas alegaciones también se plantea la necesidad de cambiar la variante prevista para la carretera que une Nois y Cordido, puesto que presenta un trazado muy sinuoso que, a juicio del Concello, afectará a la seguridad vial, así como una alternativa a través de un viaducto para la obra de drenaje de la autovía de un cauce localizado en el monte a la altura de Fazouro.

El texto también presenta alegaciones sobre la reposición de varios caminos municipales planteando la necesidad de que la reposición se realice de manera diferente en función de si son pistas agrícolas o caminos más transitados. Finalmente, marcan las afecciones sobre la red de abastecimiento de agua en cinco puntos.

"Agora era o momento para que no documento definitivo do proxecto construtivo haxa o menor número de erros posibles e por tanto a infraestrutura se constrúa coa menor das afeccións", sostuvo el alcalde, que destaca que la A-74 es un proyecto "crucial" para Foz y toda A Mariña. "A nivel local dispoñer dunha autovía vai servir para potenciar o parque empresarial e que máis persoas nos veñan visitar, ademais da redución de tráfico en travesías tan perigosas como as de Fazouro, Nois e Cangas", destacó.