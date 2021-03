Foz solicita la mejora de viales en mal estado en el barrio de Mañente

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció este martes que el Concello ha solicitado a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) en el marco del Plan de Mellora de Camiños 2021-2022 la mejora de dos caminos del barrio de Mañente, en Vilaronte.

"O equipo de gobierno decidiu centrarse en dous viais moi empregados nesa zona e que serven de conexión do núcleo de Mañente coa estrada autonómica que une Foz e Ferreira e coa provincial LU-P-2004", explicó el alcalde, que avanzó que se renovará el firme con aglomerado en caliente de cinco centímetros de espesor y se limpiarán los márgenes. Está previsto que los trabajos comiencen a principios del próximo año, "previa aprobación do proxecto por Agader, que financia as actuacións conforme aos proxectos redactados polos técnicos municipais e definidos polo goberno".

En el marco de este plan arrancarán en las próximas semanas las obras de mejora del camino que une la basílica de San Martiño con Ferreira Vella hasta el núcleo de Vilela. "É un camiño que se encontra en moi malas condicións e no que se van limpar as marxes e dispoñer unha capa de rodadura de aglomerado en quente de cinco centímetros", precisa Cajoto, que indica que la obra da respuesta a una petición vecinal.