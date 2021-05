Foz reserva unos 90.000 euros para comprar los terrenos de la nueva Edar

El Concello de Foz consignará cerca de 90.000 euros de fondos propios en el presupuesto municipal de este año para la compra de los terrenos necesarios para la construcción de la nueva Edar, según anunció al alcalde, Fran Cajoto, que demanda a la Xunta que agilice la aprobación del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental pues recuerda que "esta infraestrutura debería estar en funcionamento desde o ano 2020 segundo o convenio asinado no 2016".

Cajoto precisa que esta dotación será financiada al 80% por fondos europeos del programa Feder Galicia 2014-2020, que se prorrogó por tres años por lo que "a xustificación final deberá realizarse antes de decembro do 2023, e só restan dous anos e medio para cumprir con Europa". El regidor dice que en este tiempo se debe licitar el proyecto constructivo y de obra, redactar y aprobar el proyecto constructivo, ejecutar la obra y poner la Edar en funcionamiento. "Iso sen contar que aínda está pendente a aprobación final do anteproxecto e o estudo de impacto ambiental, a aprobación en pleno, a compra dos terreos unha vez se aprobe definitivamente o anteproxecto e todos os requisitos que conleva un proxecto destas características. Hai demasiado pouco tempo", incidió.

El alcalde subraya que la ubicación elegida no es en su opinión la óptima, pero que sin embargo están "colaborando en todo o necesario para que Foz non perda a oportunidade de contar con esta infraestrutura tan necesaria" para tratar el volumen de aguas residuales y "coidar unha ría cualificada como LIC e Zepa, de tanta importancia medioambiental".

Por otro lado, Fran Cajoto considera que la empresa que redacta el proyecto constructivo debería ser completamente independiente de la que ejecute la obra. "A Xunta non pensou nisto e a todas luces errou, pois o adxudicatario poderá optar por facer un proxecto con solucións máis económicas e non as mellores tecnicamente", dice, por lo que solicita a Augas que permita al Concello "formar parte da supervisión do proxecto construtivo".

Recuerda que también propusieron la integración con el entorno del tanque de tormentas que se hará en la explanada del puerto y la recuperación de la nave de la actual depuradora para usos municipales, además de pedir que la nueva Edar tenga el menor impacto a nivel visual y de olores.