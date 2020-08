Foz repite la Feira do Libro más antigua de la provincia

La villa de Foz acogerá una nueva edición de la Feria do Libro de la localidad, que es la más antigua de todas las que se celebran en la provincia. En esta edición cumple 35 años y se celebrará entre los días 20 y 23, aunque en esta ocasión tendrá algunas particularidades derivadas de la situación ocasionada por la pandemia.

Así, habrá firmas de ejemplares por parte de los autores pero no actos de presentación o actividades infantiles, como venía siendo habitual en esta cita.

El alcalde, el socialista Fran Cajoto, aseguró sentirse "moi orgulloso" de esta feria y la librera focense Cielo Fernández explicó algunas particularidades de la cita, como su horario, entre las cinco y media de la tarde y las diez de la noche.

La inauguración será el jueves día 20 a las siete y correrá a cargo de la poeta focense Natalia Alonso. La reprepresentante de la Federación de Librarías de Galicia aseguró que en el colectivo están también "moi ilusionados con poder facer esta feira, un ano máis, a pesar das dificultades existentes, pero é unha cita importante pola que a xente me pregunta habitualmente".

El regidor focense recalcó que su gobierno apuesta por continuar con la Feira do Libro, por los libreros y por la cultura. Aseguró que en tiempos de pandemia y confinamiento "deunos unha oportunidade de viaxar dunha forma distinta, que é viaxar cos pensamentos, coas imaxes, co noso maxín, ao fin e ao cabo, e evadirnos desa negatividade que había nun momento complicado; e espero que trouxera novos lectores, que é fundamental e é tamén o que deben traer as feiras do libro: achegalo á xente".