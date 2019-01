Foz reparte unos 1.200 kilos de berberecho en la Festa do Chícaro

Foz acoge este fin de semana la decimosexta edición de la Festa do Chícaro, una cita de exaltación del berberecho que antaño poblaba la ría y que ahora vuelven a recolectar las mariscadoras adscritas a la agrupación de Foz y Barreiros. "Xa teñen recollido, pero non dabondo para as cantidades que necesitamos para a festa, que é a primeira cita gastronómica do ano en Galicia", recuerda Pedro Fernández Manín, concejal de mar focense y organizador de la fiesta, que corre a cargo del Concello de Foz.

Es una cita hasta la que se acerca gente de distintos puntos de la comarca, y en la que se prevé repartir 1.200 kilos. "Son os que temos en previsión para servir durante toda a xornada do sábado na carpa, adecentada con mesas e calefacción", cuenta el concejal. El domingo se continúa solo en los locales de hostelería, que también sirven raciones este sábado.

De Noia y Vilagarcía proceden los bivalvos que se encargan de preparar alumnos de la escuela de hostelería del IES de Foz, que los cocinan al vapor, a la provenzal y con fabas de Lourenzá.