Foz quiere duplicar las plazas en la residencia de mayores y alcanzar las 80

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, trasladó a la conselleira de Política Social, Fabiola García, durante la visita que el viernes realizó a la residencia de mayores de la localidad, la necesidad de ampliación que tiene el centro. El Concello apuesta por duplicar las plazas y pasar así de las 40 que tienen actualmente a las 80. "Corenta prazas para residentes son moi poucas e a realidade é que agora mesmo hai 50 persoas en lista de agarda, 50 anciáns que non teñen un lugar axeitado para ser coidados", indicó el regidor, que subrayó que la residencia, abierta en 2019, "resulta escasa e insuficiente para unha vila coma Foz".

"Hai que ter en conta a realidade social que estamos a vivir no noso municipio e en toda Galicia na que as residencias son un servizo cada vez máis demandado e as que funcionan ben, como é a de Foz, aínda máis", asegura Cajoto, "é por iso que lle pedín á conselleira un esforzo para poder ampliar as instalacións e que máis persoas podan ter un sitio axeitado para estar ben coidadas e atendidas". "Foi receptiva", indicó el alcalde en referencia a la actitud de la conselleira con respecto a su petición, "confío nela para poder sacar o proxecto adiante".

En este sentido, el alcalde recordó que la encomienda de gestión de la residencia que actualmente tiene el Concello volverá a manos del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de la Xunta a principios del año 2023. "O Consorcio deberá sacar un novo contrato no ano 2023 e sería moi interesante poder facelo cunha residencia ampliada, máis grande e que satisfaga as necesidades dun concello coma Foz", indicó.