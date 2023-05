Foz propondrá a la empresa Servizos Sociosanitarios San Roque como adjudicataria del SAF

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció este miércoles que el pleno del próximo día 18 incluirá la propuesta de la alcaldía para la adjudicación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la modalidad de dependencia y que la empresa propuesta para la adjudicación es Servizos Sanitarios San Roque, que ofertó un precio por hora de 17,88 euros, sin Iva.

"É un contrato complexo, cun prazo de duración de tres anos e un prórroga, para un valor estimado de máis de 6,5 millóns de euros", aseguró el regidor, que detalló que la empresa ofertó el número máximo de horas recogidas en los pliegos: "Ademais do servizo de 74.400 horas previsto imos dispoñer dunha bolsa de horas anuais adicionais de 1.100".

La oferta también incluye servicios complementarios, que serán de forma anual: 315 de podología, 208 de fisioterapia y 300 de peluquería. La empresa oferta además como ayudas técnicas 15 discos, cinco andadores, 20 cojines antiescaras, tres sillas de ruedas, tres camas articuladas, tres grúas de mobilización, 10 muletas, 15 patas de elefante y 15 tablas.

Cajoto también indicó que siguen trabajando para licitar la nueva concesión de la residencia y centro de día y que los servicios técnicos y jurídicos municipales están analizando el estudio de viabilidad entregado por la empresa asesora.

En este sentido Cajoto detalló que "para a continuidade do servizo ata a nova licitación, o Concello realizou un estudo técnico que determinou as cantidades a abonar unha vez finalizado o pasado 16 de xaneiro o período inicial de contrato da actual adxudicataria". "O Concello realizará nesta primeria quincena do mes de maio os pagos correspondentes ás facturas dos meses de febreiro e marzo, unha vez finalice o período de exposición pública no BOP do suplemento de crédito aprobado no pleno do mes de marzo, necesario para prover de fondos ao Concello para o pago das mesmas".

La actual adjudicataria del servicio es Servizos Socio Sanitarios de Galicia S.L:, que según indica el regidor, tiene propuesto como administrador concursal por el juzgado a Moreno Yoldi y Moreno Laborda Asociados SLP.

"O noso compromiso é cos residentes e as súas familias, cos traballadores e coa legalidade", recalcó el alcalde, "cumprimos sempre escrupulosamente coa palabra dada, a atención aos maiores é unha prioridade".