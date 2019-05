Un Foz de minorías sea cual sea el color

La alcaldía de Foz cambia de color, pero no de situación porque el partido ganador sigue estando en minoría. A pesar de sus siete concejales, el PSOE no alcanza la mayoría absoluta que se sitúa en los nueve al pasar la corporación de los trece a los quince concejales. Los socialistas fueron los únicos que sumaron apoyos en las elecciones del domingo ganando más de 800 votos y pasando de los tres concejales que tuvieron en los últimos cuatro años a los siete. El PP, partido que gobernó en minoría los últimos ocho años, perdió 200 votos aunque ganó un concejal al pasar de cinco a seis. Los nacionalistas sufrieron un ligero descenso de votos, pero la nueva situación les otorga un nuevo concejal y pasan de dos a tres. El peor resultado lo cosechó Foz, Plataforma de Futuro (FPF), que había surgido con nueva fuerza en 2015 y había conseguido tres ediles. En esta ocasión perdió prácticamente la mitad de sus votos y se queda con un único concejal. Compromiso por Galicia (CxG), que se estrenaba en estos comicios, alcanzó 156 votos.

Así las cosas, el diálogo volverá a ser la base para el gobierno. El ganador en las urnas, el socialista Fran Cajoto, reconocía ayer que todavía no está tomada la decisión de si gobernará en minoría con acuerdos puntuales o bien optará por algún pacto con otras fuerzas para tener una mayor estabilidad. "Somos un equipo", explicó, "tocoume a min encabezalo, pero as decisións tómanse de maneira conxunta polo que cos resultados na man temos que xuntarnos e falar entre nós e despois farémolo co resto".

En este sentido, es el BNG el que tiene más bazas a la hora de dialogar al contar con tres concejales. El cabeza de lista, Francisco Xavier Fanego, aseguró que todavía deberán decidir cuál será su postura en una futura negociación: "Esta semana teremos unha asemblea na que analizaremos os resultados e falaremos de cal vai ser a nosa postura". Fanego se mostró satisfecho con los resultados cosechados que les dieron un concejal más: "Hai tres meses que non había candidatura e xente que eramos militantes e simpatizantes de toda a vida demos o paso e estamos moi contentos cos resultados porque son propicios para que se conte con nós para sacar adiante asuntos, algo que vai ser bo para os veciños", dijo.

El alcalde durante los últimos ocho años, el popular Javier Castiñeira, reconocía este lunes que resulta "complexo saber analizar os resultados". "Despois de oito anos de traballo e de esforzo dedicándose ao 100% ao Concello é difícil saber o motivo da falta de apoios», dijo, «agora toca coller ánimo para tomar as decisións". Castiñeira no desvela cual será su futuro, si se quedará como concejal en la oposición, si dará el salto a la política provincial o nacional o bien si la abandonará: "Agora mesmo o que teño claro é que hai que recuperar o ánimo. Son optimista e teño autoestima, polo que farei unha análise do que pasou e despois decidirei o que vou facer".

Sin duda, el gran perdedor en Foz fue FPF. "Estamos insatisfeitos e decepcionados porque non sacamos os resultados que esperabamos", reconocía este lunes Alfonso Sixto, "entendemos que non soubemos explicar aos veciños cal foi o noso papel na oposición e de facerlles ver que moitos dos grandes proxectos para Foz se desbloquearon grazas a que nós optamos por facer unha oposición construtiva".