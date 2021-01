Foz mejorará vías urbanas y en las parroquias con 60.000 euros

El Concello de Foz adjudicó en los últimos días las obras de mejora en distintos viales del centro urbano y de las parroquias, unos trabajos que se ejecutarán a comienzos del año 2021 y que suponen una inversión total de 60.250 euros.

Todas estas actuaciones se abordarán con fondos propios del Concello y con ellas persiguen "continuar coa renovación de infraestruturas viarias, pensando sempre na accesibilidade e incidindo na conservación e mellora do existente para facer un Foz máis cómodo e amable", explicó el alcalde focense, Fran Cajoto.

La inversión más importante se realizará en la urbanización y mejora de la accesibilidad en la calle Xulia Minguillón, que sirve de conexión entre la de Corporacións Municipais y la de Cervantes. Los trabajos, con un montante total de 28.350 euros, consistirán en la renovación del firme y la disposición de aceras en toda la longitud de la calle por ambos márgenes, "garantindo deste modo a accesibilidade a todos os veciños da zona, tendo en conta tamén a ampliación dos distintos servizos e dispoñendo unha nova canalización para a mellora do alumeado público, que se executará nunha segunda fase", señaló Cajoto.

La segunda actuación, adjudicada en 22.000 euros, servirá para acondicionar y asfaltar varios caminos vecinales en las parroquias de Vilaronte, Nois y Cangas. Se trata de vías que sirven de acceso a viviendas y que actualmente cuentan con un firme a base de zahorra y tierra, sin asfaltar. "Isto presenta un gran incoveniente para os veciños e veciñas, especialmente en época de inverno", dijo.

Todos los caminos se asfaltarán con un doble riego asfáltico sobre base de macadam, previo perfilado de los mismos y limpieza de cunetas y tajeas.

Finalmente, también se procederá a la mejora de la señalización horizontal en distintas calles en las que se renovará el pintado por un importante total de 9.900 euros. Cajoto indicó que "en aglomerados feitos en anos anteriores en diversas rúas do caso urbano non se repintaron liñas e pasos de peóns, provocando unha situación de inseguridade a todos os viandantes, xa que desapareceron as marcas viais", mientras que en otras estaba pendiente colocar la señalación horizontal. Se trabajará en las calles Concepción Arenal, Pascual Veiga, O Pilar, Fondós, Alfoz y O Valadouro.