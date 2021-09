Foz mejora la conexión digital de sus vecinos con wifi gratis en varias zonas

El Concello de Foz da un paso más en la mejora de la conexión digital de sus vecinos y lo hace con la puesta en marcha de un plan para ofertar wifi libre y gratuito en cuatro céntricas plazas de la villa: la de la casa consistorial, Salgado Toimil, Conde de Fontao y Campo da Cabana.

La teniente de alcalde, Inés López Souto, recalca que se trata de "un traballo ben executado, dirixido pola técnica municipal Carmen Seco, que posibilita a conexión libre e gratuíta a internet en espazos públicos", e insiste en que "a pesares de ser unha wifi libre cumpre con todos os estándares de alta seguridade", según recalcó el regidor, Fran Cajoto, en la presentación del proyecto. Para conectarse, basta con seleccionar Wifi4eu y registrarse a través de un sms, con lo que se obtendrá un código y una contraseña para poder navegar.

Una medida que es un paso más en la digitalización del municipio, donde el regidor recuerda que "salvo parte do núcleo e algunha outra zona puntual, agora mesmo temos a posibilidade de contratar fibra da máis alta velocidade nas nove parroquias, en todas as aldeas, o cal era impensable no 2019 cando a conexión era de baixa velocidade", señala, al tiempo que asevera que siguen trabajando, a través de un convecnio con Amtega para posibilitar la telefonía móvil en aquellas zonas que están sin cobertura.