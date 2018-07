Foz no iza las banderas azules de sus playas por la falta de socorristas

A MARIÑA. La falta de socorristas vuelve a ser un problema en el inicio del verano. En el Concello de Foz no han podido izar las banderas azules de las cinco playas que la tienen concedida. Se trata de As Polas, Areoura, Peizás, Llas y A Rapadoira. Y en O Vicedo, por la misma causa, tampoco la playa de Xilloi cuenta con la bandera azul. Un problema que se repite como cada verano y al que no encuentran solución.

El caso del Concello de Foz es el más grave, ya que es un municipio eminentemente turístico que basa gran parte de su economía de este sector. El no poder izar las banderas azules puede suponer, de alguna manera, una pérdida de cierto prestigio para sus playas, que cumplen con la normativa que de la Adeac excepto en el tema del salvamento.

Javier Jorge Castiñeira quiso explicar la situación. «En estos momentos tenemos ocho socorristas, cuando nos habían concedido 16 e incluso el Concello estaba dispuesto a poner alguno más; pero es que no hay profesionales», explica el regidor, que asegura que las playas, a pesar de ello, están cubiertas. «Lo que hemos hecho ha sido distribuir a los 8 socorristas profesionales por todas las playas y los acompañan otros 12 de Protección Civil y las lanchas. Hemos preferido tener todas las playas cubiertas que acumular a los socorristas titulados en dos playas para poder levantar la bandera azul», razona, y concluye: «Prefiero perder las banderas azules, pero tener un servicio de socorrismo medio en todas las playas».

El caso de Foz no es el único. En O Vicedo han renunciado a la bandera azul de Xilloi por el mismo motivo. «Teníamos un socorrista y se marchó», dice Jesús Novo, el alcalde, que le quita importancia al asunto. «Nosotros tenemos los mismos servicios que cualquier playa con bandera azul excepto el tema del socorrismo y nuestras playas son muy tranquilas», dice.

Otro de los concellos que no está en buena situación es el de Viveiro, aunque la única playa con bandera azul que tienen, Area, no corre peligro. Pero en Viveiro solo tienen cinco socorristas cuando habían solicitado ocho, como tenían el año pasado. «Estamos pendientes de contar con alguno más y hemos reforzado el servicio con auxiliares sanitarios», explican desde el Concello.

En Burela tiene siete, aunque buscaban nueve y el alcalde, Alfredo Llano, ya avanzó que intentarán dar un curso para el próximo año para paliar este problema.