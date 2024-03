Foz instala cinco aparcamientos para bicicletas para fomentar su uso

El concejal de Deportes de Foz, el nacionalista Simeón Neira, anunció la instalación de cinco aparcamientos para bicicletas en otros tantos puntos de la localidad con los que se busca fomentar el uso de este medio de transporte entre la población. "No norte de Europa hai moitas destas instalacións", aseguró, "e aquí queremos empezar a instalas para que á xente lle sexa cómodo usar a bicicleta e se anime a utilizala".

Estas instalaciones están colocadas y ya listas para usar en las inmediaciones del colegio O Cantel, en la calle Pintor Laxeiro; en el instituto, en el Campo da Cabana, en el pabellón de Marzán y también en el parque de Marzán. "A idea é seguir instalando máis se estas funcionan ben", reconoció Neira, y no solo en el casco urbano sino también en el paseo marítimo, en el tramo en el que hay carril bici, y en parroquias como Fazouro o Cangas, entre otras. "O que queremos é que as persoas con bicicleta podan ter un lugar no que deixalas e tamén no que facerlles algo de mantemento ou pequenas reparacións", dijo.

Y es que estos aparcamientos para bicicletas llevan incorporada una estación de reparación que incluye una bomba de aire y un juego de llaves. Para poder acceder a las herramientas es necesario insertar una moneda que una vez devueltas las herramientas se recupera. "Teñen o mesmo mecanismo de funcionamento que os carros do supermercado", precisa el concejal, que espera que la idea funcione y que los vecinos usen estos aparcamientos.

La instalación se llevó a cabo la semana pasada a cargo del convenio Foz Pedalea, firmado con el área de Deportes de la Diputación provincial. El coste de la actuación superó los 13.000 euros que fueron sufragados en un 90% por el ente provincial en el marco de este convenio y el restante 10% por el Concello.