Foz inicia la redacción de un plan de movilidad que contará con la participación de los vecinos

El Concello de Foz inicia la elaboración de un plan de movilidad, uno de los compromisos que el nuevo gobierno traía bajo el brazo y en cuya redacción contará con las aportaciones que puedan hacer los vecinos a través de un proceso participativo. "Estamos traballando no Foz do futuro que todos merecemos, ordenado e planificado, pensando nas persoas", aseguró el alcalde, Fran Cajoto, que explicó que la contratación de este plan se hace con cargo al plan único de la Diputación de este año y que busca hacer "un estudo integral das infraestruturas existentes e futuras dun xeito conxunto e relacionado". El plazo de elaboración está entre los tres y los cuatro meses y tiene entre sus objetivos principales mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el respecto al medio ambiente. "O plan configúrase como un documento de traballo, de desenvolvemento estratéxico, que ten como finalidade formular un conxunto de actuacións orientadas á implantación de formas de desprazamento máis sustentables: camiñar, bicicleta e favorecer o transporte público", explicó el regidor.

Este plan concentrará sus análisis y propuestas en el núcleo urbano, donde se quiere dar fluidez al tráfico en el interior de la localidad y en los accesos y también se estudiarán las velocidades máximas en las calles para adaptarlas a las de otras ciudades y localidades con máximas de 30 y 20 kilómetros hora. En la redacción también se considerará todo el término municipal, "analizando e propoñendo actuacións de distinto alcance para todo o territorio, en particular aquelas que faciliten a comunicación peonil e ciclista entre as parroquias e o núcleo urbano".

Con respecto al casco urbano, Cajoto explicó que se plantearán viales prioritarios con espacios para peatones y bicicletas y que se irán diseñando en función de las necesidades de cada calle. "Hai rúas no casco urbano de dobre sentido de circulación nas que non se cruzan dous vehículos e beirarrúas que en moitos casos non son accesibles", explica el alcalde, "debemos definir que viais se deben dispoñer cun sentido único de circulación para gañar espazo para o peón e a bicicleta e identificar os itinerarios peonís máis utilizados". La idea es contar con un documento que sirva de guía para que las obras que se vayan acometiendo "se fagan conforme a un criterio definido, con sentido común, con planificación e evitando erros do pasado".

El documento también evaluará la posibilidad de reducir la velocidad en las calles para hacerlas más seguras

En este sentido recordó que la decisión de habilitar en el mismo sentido de circulación las calles del centro —Avenida da Mariña y Álvaro Cunqueiro— "provocou un caos circulatorio". "Non nos temos que ir moi lonxe para lembrar como se cargaron de tráfico Paco Maañón e a Rúa do Pilar, que non estaba preparada para ser unha rúa principal de Foz", recordó, "orixinouse un caos que no verán de 2018 provocou retencións de máis de 40 minutos na saída do núcleo urbano".

MÓVETE FOZ. Este trabajo lo realizará la empresa Terravanza, integrada por un equipo de ingenieros y arquitectos con experiencia en la materia, pero con la colaboración de la sociedad focense en un proceso participativo que se denomina Móvete Foz. Así, Cajoto avanzó la colaboración vecinal que se articulará a través de encuestas y también se habilitará una dirección de correo electrónico para hacer aportaciones. También se contará con la visión de toda la corporación municipal y de las asociaciones del casco urbano y de las parroquias. "Queremos un documento o máis rico posible e para iso todas as achegas son importantes", subrayó el regidor.

La situación actual de covid-19 está obligando a adaptar las actividades participativas, aunque están previstos encuentros territoriales y sectoriales o entrevistas con técnicos.

En este sentido el concejal responsable de coordinar la Agenda 2030, Carlos García, indicó que este plan "é un paso moi importante" para conseguir el objetivo 11 que marca esta agenda: conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ECONOMÍA. El alcalde también destacó la importancia que tiene este documento para el comercio y la hostelería locales.

"Pensemos nunha vila cómoda e segura para desprazarse a pé, na que teñamos facilidades para estacionar o noso vehículo privado pero tamén para acceder a un transporte público", afirmó Cajoto, "eu nesa vila merco un piso, consumo e fago vida social, por iso este plan tamén se trata dunha aposta pola economía, nun momento especialmente difícil como o que estamos a vivir".

El documento incluirá el tercer acceso al casco

El plan de movilidad incluirá el tercer acceso al casco urbano que propone el gobierno "para que se estude tecnicamente". "É un acceso que cambiaría a configuración da localidade porque conectaría a N-642 co barrio de Marzán e co centro pola Rúa do Cemiterio", asegura el regidor.

Actuaciones previstas en los actuales

El gobierno también es consciente de la necesaria mejora de los dos accesos con los que cuenta el casco. En este sentido tiene que estudiar y ver la viabilidad de las actuaciones que se pueden llevar a cabo, pero , por el momento, Cajoto ya avanzó que se renovará el firme y se instalarán pasos de peatones elevados.