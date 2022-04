Foz inaugura la Ruta dos Miradoiros con un banco en A Cornería

El Concello de Foz inaugura, a pocos días de la Semana Santa, una nueva ruta con la que disfrutar de espectaculares vistas del municipio y de gran parte del litoral cantábrico. El anuncio oficial de la nueva Ruta dos Miradoiros se hizo al anunciar la colocación de un banco de madera en el monte de Cornería, punto central de una de las rutas de senderismo con las que cuenta el municipio.

"Estamos a poñerllo ben difícil a Loiba, o bando do monte Cornería está a un nivel superior", bromeó el alcalde, Fran Cajoto, que visitó el lugar junto a los ediles Chema Linares y Javier Fraga.

Desde el banco, elaborado en madera por un ebanista local, se puede divisar la ría de Foz, el curso final del río Masma, el mar Cantábrico y Vilaronte a los pies del monte. "Seguro que fará as delicias dos visitantes que queiran achegarse a desfrutar das impresionantes vistas, tomar unha foto e levarse un bonito recordo de Foz", señaló Linares, concejal de turismo.

A este mirador, la ruta suma el de A Frouxeira, donde se ubicaba el castillo del mariscal Pardo de Cela del que apenas se conservan restos. El alto ofrece vistas sobre Foz y su litoral, así como del valle que conforman los municipios de Alfoz y O Valadouro.

Una vez terminadas las obras de urbanización de Costa do Castro, que están en marcha, se podrá disfrutar de otro mirador más urbano en Pico do Castro, donde están situadas las letras de Foz, desde donde también hay unas vistas sobre la localidad y la ría. El concejal de turismo animó a los vecinos y visitantes a "descubrir estes miradoiros, a completar a ruta e levarse un bo recordo do noso concello e da súa costa".

Estos tres enclaves no serán los únicos que formarán parte de esta nueva ruta que propone el Concello, ya que el alcalde avanzó que "haberá máis sorpresas, que iremos descubrindo". "En Foz hai paisaxes marabillosas que queremos poñer en valor", subrayó el regidor.