Foz hará de sentido único las calles Salvador de Madariaga e Irmandiños

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció este viernes otra de las obras en las que está trabajando el gobierno local en el marco del plan de movilidad sostenible, que presentó a los vecinos. Se trata de la urbanización del eje que conforman Salvador de Madariaga y Avenida dos Irmandiños, que une el centro con la zona de A Rapadoira.

"Agora mesmo estamos traballando na busca de financiación para levar a cabo os traballos", aseguró el regidor, que adelantó que la idea es hacer las aceras más anchas, de un mínimo de dos metros, para facilitar el paso de los peatones y que tenga sentido único de bajada, es decir, en dirección a la calle Trapero Pardo que las comunica con A Rapadoira. En la actualidad estas calles también son de subida hacia la Glorieta de Vilalba, por lo que el tráfico de subida pasaría a canalizarse por la calle Corporacións. "As obras que se executan nunha zona ou rúa acaban afectando a outras, de aí a importancia do plan de mobilidade co que contamos para facelo de xeito organizado e ordenado", subrayó.

El Concello lleva meses trabajando en este documento que será una guía para las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio, en las parroquias y el casco urbano: "Queremos conseguir un Foz máis amable, que sexa seguro e accesible facendo as obras con criterio porque todos sabemos os problemas que se desataron coa decisión de poñer no mesmo sentido de circulación a Avenida da Mariña e Álvaro Cunqueiro".

El plan contempla la posible peatonalización de algunas zonas con fórmulas diferentes e incluso de forma temporal

De hecho, y a pesar de que el documento se presentó este viernes y que todavía sigue abierto a aportaciones que se puedan realizar para mejorarlo, algunas de las obras que ya se están ejecutando en estos momentos en la localidad ya se rigen por sus criterios.

Así, la humanización de Rúa do Castro cuenta con aceras anchas y también se establecerá el sentido único en la Rúa do Cemiterio, que será en dirección Marzán y en la calle Fiallega, que será en el sentido contrario. También se enmarca en este plan la actuación en la Rúa dos Limoeiros, donde se habilitará una plataforma única de hormigón impreso para facilitar la accesibilidad y se limitará el acceso a residentes.

Precisamente esta posibilidad de limitar el acceso a residentes está encima de la mesa para más zonas del casco histórico de la localidad, como pueden ser el Campo da Cabana o Paco Maañón. El plan también contempla la peatonalización como una posibilidad que se puede ejecutar de diferentes formas, como este acceso restringido, por ejemplo, y que también se puede plantear de forma definitiva o temporal. "O plan define distintas zonas para esta fórmula, pero diferentes ás arterias principais de entrada e saída da vila", subrayó el alcalde, descartando así que la Avenida da Mariña o Álvaro Cunqueiro puedan ser peatonales.

Este documento plantea asimismo zonas con déficit de aparcamiento, como la zona comercial o la de Illa Nova y A Rapadoira, algo que el Concello intentará ir solucionando, "igual que xa levamos a cabo medidas como a redución de velocidade a 30 e a 20 kilómetros por hora en todo o casco urbano", subrayó Cajoto.