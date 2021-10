Foz gaña unha centenaria e perde outro no mesmo día

O concello de Foz sumou onte unha centenaria. Trátase de Asunción Rico, veciña de Forxán, quen recibiu co gallo da devandita efemérida un agasallo do Concello ademais das felicitacións do alcalde, Fran Cajoto, e a concelleira de servizos sociais, Ana Rojo, quenes se achegaron a visitala.

A concelleira explicou que Asunción "é orixinaria da Pontenova, onde casou, traballou no agro, ela e o seu marido, que tiveron cinco fillos e sete netos". A nova centenaria recibiu aos responsables municipais chea de enerxía e acompañada polos seus familiares, xunto dos que lembrou momentos da súa vida, ademais de facer partícipes aos concelleiros dás súas vivencias. Acadar esa idade en tan boas condicións como o fixo Asunción non é doado. O seu segredo é un misterio máis da natureza, quizáis o seu bo humor e tamén o ánimo axuden neste obxectivo. Ela come de todo e gústalle moito o caldo galego.

PASAMENTO. A nómina de centenarios do concello subiu así nunha persoa, mentras baixou tamén onte noutra, debido ao pasamento do coñecido como avó de Campo Cabana, moi querido na localidade de Foz. Manuel López Rodríguez foi mariñeiro dende os 9 anos de idade. O seu funeral será hoxe ás oito da tarde na igrexa parroquial de Santiago de Foz, a onde será trasladado dende o tanatorio, ao que acudiu o alcalde para expresar o sentimento de perda á familia.

Manolo deixa orfos a veciños e a historiadores que recorrían a el pola súa privilexiada memoria

Manolo de López, como o coñecían no barrio onde residía, nacera o 4 de agosto de 1920, polo que contaba xa con 101 anos, que gozou en plenitude case ata o final, pois nin a pandemia nin outras doenzas pudieron con el mais que a vellez que impón inexorablemente o paso do tempo. Manuel foi mariño mercante e tamén estivo enrolado como mariñeiro en barcos que ían ás costeiras do bonito ou do bocarte, segundo comentara hai algo máis dun ano nunha reportaxe feita por este xornal con motivo do seu cumpreanos.

O focego casara con María Lousas Fernández, coñecida popularmente como María de Lousas, quen faleceu hai xa nove anos. Con ela tivo dous fillos: Mercedes e Manuel, este último morreu no ano 992 aos 46 anos pescando robaliza. Ese foi o pior momento para Manolo de López.

Este mariñeiro da vila focega era un gran amante do fútbol e madridista confeso. Os seus últimos anos transcurriron con paseos pola localidade, visitas ao cemiterio e paradas nas escaleiras de Campo Cabana, cerca do bar O Chícaro, onde facía descansos. A Manolo gustaballe cantar e facía con certa soltura a pesares da súa avanzada idade, que non estivo exenta dalgún achaque, algo máis que normal, que se reflectía nunha progresiva perda de oído, vista e mobilidade. Nembargantes, a súa memoria era privilexiada, ata o punto de que algúns historiadores recorrían a el como fonte para da evolución do concello.

Manolo de López, que gozaba do cariño dos seus veciños quenes festexaban con música os seus aniversarios, sobreviviu á Guerra Civil española e tamén á Segunda Guerra Mundial. El foi testemuño directo dun Foz que vivía de cara ao mar, que naqueles tempos era a súa industrial principal.