Foz eximirá del pago de las terrazas a negocios de hostelería durante un año

La corporación focense debate este jueves la exención de las tasas por las terrazas a los locales de hostelería durante un año, contado a partir de que se haga efectiva la orden. Lleva implícita la derogación de la ordenanza fiscal que rige este impuesto al considerar el alcalde, Fran Cajoto, que es "a forma legal máis efectiva de non cobrar a taxa, segundo os servizos xurídicos do concello", recuerda el mandatario, que presentará la medida como propuesta de alcaldía.

La medida llega tras las quejas de los hosteleros por el retraso en la puesta en marcha de esta ayuda, que ya solicitaron el pasado año como una acción para paliar la reducción de ingresos durante la pandemia. "Puede parecer una casualidad que llegue ahora esta medida, pero si tuvimos que hacer públicas nuestras quejas fue porque pensábamos que pasó un tiempo más que suficiente desde que se solicitó y era algo que se estaba haciendo en otros concellos y no entendíamos como en Foz no se podía hacer", asevera un portavoz de los hosteleros, que aplauden la propuesta.

"Ahora lo que pedimos es celeridad en su aplicación, porque cada euro que nos ahorremos, cuenta", asevera, recordando que hay muchos negocios que dependen de las terrazas para subsistir.

"Somos coñecedores das reivindicacións dos hostaleiros e do fundamental das terrazas para que funcione minimamente un sector que ten en Foz unha grande importancia", recuerda el regidor municipal, quien asevera que son de los negocios más perjudicados por la pandemia. "Criminalizouse a bares e restaurantes, xa dende o mes de xuño do 2020, cando a Xunta responsabilizou do gromo da Mariña a tres bares de Burela sen ningún dato", insiste Cajoto.

La propuesta que analiza el pleno debate también poder aumentar el espacio dedicado a terrazas. "Do mesmo xeito que o ano pasado, vaise flexibilizar o aumento da superficie das terrazas se o espazo así o permite, garantindo e priorizando sempre o paso de peóns e os dereitos de todos os propietarios de inmobles", manifiesta el alcalde focense.

"Xa estamos a traballar no reinicio das campañas"

El regidor focence anima a vivir "unha volta ao consumo responsable" con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y pide a los vecinos que apuesten por consumir en la localidad para ayudar "nuns momentos que non son nada fáciles". Por ello, Cajoto se comprometió a retomar con la asociación local de comerciantes las diversas campañas que quedaron paralizadas por culpa del último cierre.



Apoyo

Esas actividades contarán con el respaldo de la hostelería. "Estaremos aí en todo o que nos demanden", aseveran desde un sector, del que admiten tiran otros muchos y que son también un aliciente para el comercio local. "Somos negocios que compramos en cantidade e de moitas cousas", reconocen.