Foz estudia alternativas para celebrar el Carnaval y descarta hacer el desfile

El Concello de Foz mantuvo una reunión telemática con grupos y comparsas del Carnaval para preparar la celebración del próximo año, una vez que está descartada la realización del tradicional desfile del sábado debido a la multitud de gente que arrastra y que en la actual situación de pandemia resulta "imposible" celebrar, tal y como reconoció el alcalde, Fran Cajoto. Así, ahora se están estudiando otras propuestas que sustituyan a las multitudinarias citas y que hagan viable mantener el espíritu del Carnaval, que se celebrará a mediados de febrero, dentro de las condiciones marcadas por el covid-19.

"Nun contexto complicado de pandemia coincidimos en que hai que manter o espírito do Entroido vivo, polo que saíron a colación distintas alternativas", explicó Cajoto. Entre esas sugerencias figuran mantener el certamen de coplas, que se celebra en la Sala Bahía, adaptándolo a las nuevas circunstancias, así como potenciar la revista que se edita cada año con textos de los distintos grupos y comparsas y promover varias acciones a través del audiovisual. Otra de las posibilidades que manejan incorporar al programa es ambientar las calles, tal y como se hizo en verano, con distintas actividades y que funcionó muy bien para mantener la animación y no generar aglomeraciones.

"Nun ano no que as actividades multitudinarias non son posibles, agradecemos o entusiasmo e a dedicación que lle seguen poñendo as distintas peñas, valor que debemos potenciar xa que o compañeirismo e o tecido social e asociativo que existe en Foz é un das nosos principais sinais de identidade e un orgullo para todos os focegos e focegas", aseguró el regidor, que reconoce que el Carnaval es una de las celebraciones que más se viven en la localidad y como tal, la adaptación a estas nuevas circunstancias se vive "con resignación ao tempo que con tristura".

NAVIDAD. La delegación de cultura y la biblioteca municipal convocan el tradicional concurso de postales a través del cual se elegirá la tarjeta con la que el Concello realizará la felicitación oficial para esta Navidad. "Estamos moi orgullosos deste certame pola participación ano tras ano de todos os colexios do concello", asegura la concejala de cultura, Inés López Couto, que anima a todos los niños a participar.

El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el 1 de diciembre y podrán entregarse en la biblioteca. La convocatoria establece tres categorías: infantil A (hasta seis años) en la que se establecen dos premios que recibirán sendos lotes de libros; infantil B (de siete a diez años), en la que el primer premio serán 40 euros y un libro y el segundo, 25 euros y un libro; y juvenil (de once a 16 años), en la que los premios son 60 euros y un libro y 40 euros y un libro. Desde el Concello explican que los importes se entregarán en vales para el comercio local.

También hay un premio especial para el colegio al que pertenezca el alumno galardonado.