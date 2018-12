Foz estudia alegar al enlace de la A-74 al afectar al desarrollo del polígono

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, mantiene estos días reuniones con los afectados por el trazado de la A-74, que está en periodo de exposición pública, para estudiar las posibles alegaciones que se presentarán. Una de las que ya estudia el Concello es la que se harán al enlace de la autovía con la N-642 a la altura de la rotonda de la antigua fábrica de Pardiñas, puesto que su trazado "afecta ao desenvolvemento futuro do polígono", señala el alcalde. "No Plan Xeral tíñamos esa zona marcada como urbanizable industrial para a ampliación do polígono e estabamos esperando á aprobación do plan para reactivala", explica Castiñeira.

Otra de las alegaciones en la que trabajan es para que la vía se aleje de la casa habitada afectada por el semienlace de O Carme. "É complicdo porque tamén está cerca da área recreativa que hai nesa zona, polo que case obriga a irse hacia a casa, matizó el regidor, que ya mantuvo un encuentro con los propietarios de la vivienda.

Además de esta casa, se ven afectadas por el trazado otras tres viviendas: una en Oirín, otra en la carretera de San Martiño a San Blas y una tercera en A Baesta. "Aínda estamos comprobando todo, pero en principio vivendas afectadas habería estas catro", puntualiza el regidor.

El plazo de presentación de alegaciones es de 30 días desde el pasado día 4.