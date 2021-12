Foz intensificará los controles de alcohol y drogas durante la próxima semana

El Concello de Foz decidió iniciar este próximo lunes una campaña para tratar de que la localidad sea un poco más segura y se encuentre un poco más a salvo de conductores que puedan estar a los mandos de vehículos tras haber ingerido bebidas alcohólicas u otro tipo de estupefacientes.

Para ello el alcalde, el socialista Fran Cajoto, anunció este viernes que pondrán en marcha una campaña de seguridad vial con más controles de alcoholemia y de estupefacientes.

Dichos controles serán realizados por los agentes de la Policía Local de Foz. Esa campaña que se inicia el lunes se prolongará hasta el día 12.

Se realizará en diferentes emplazamientos y en horarios distintos. La finalidad principal, según explicó el propio alcalde focense, es "comprobar que se respecta a normativa en canto a índices de alcoholemia". Cajoto añadió que esta campaña pueden llevarla a cabo gracias a la cesión por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de un etilómetro digital y de otro evidencial, "dentro do marco de colaboración que ten o Concello co organismo dependente do Ministerio do Interior".

RIESGO DE ATROPELLOS. Al margen de dicha campaña de control de alcoholemias, Fran Cajoto indicó que cumpliendo las directrices que marca la DGT "e pensando no risco de atropelos, o Concello vén de rematar esta semana a colocación de novas sinais de limitación de velocidade en todo o casco urbano".

Queda fijada la circulación en todo el casco urbano de Foz en una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que es la habitual ya en todos los entornos urbanos de toda España desde hace un tiempo.

En este caso, quedarán excluidas de esa limitación de velocidad las calles en las que comparten plataforma vehículos y viandantes, como Paco Maañón. En esas las restricciones son aún mayores y la velocidad máxima de circulación es de 20 kilómetros por hora.

Según indicó el alcalde focense al respecto tanto del control de alcoholemias como de esa reducción de velocidad en el casco urbano es "incrementar a seguridade de todas e todos, por iso informaremos publicamente desta e outras futuras campañas" que el alcalde focense Fran Cajoto ya avanzó que van a realizar.