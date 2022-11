Foz eleva su presupuesto un 10% para hacer frente a los gastos corrientes

El Concello de Foz lleva al pleno previsto para este jueves, a las ocho y media de la tarde, la aprobación del presupuesto de 2023 que se incrementa en más de un 10% con respecto a los ejercicios anteriores hasta los 9.768.359 euros.

"As partidas de gastos correntes incrementáronse para a administración: as importantes subas da enerxía, os carburantes ou calquera tipo de servizo esencial fan necesario aumentar as dotacións destas para facer fronte aos recursos para a prestación destes servizos", asegura la concejala de Facenda, Inés López Couto, que subraya que en el capítulo de ingresos "vaise revisar que se cumpran as ordenanzas existentes xa que é moi importante que un pobo en crecemento coma Foz medre de forma ordenada e que se cumpran os regulamentos que ten en vigor, para unha convivencia cómoda para todos os cidadáns" Siguiendo esta máxima ya está en marcha la revisión de los vados.

Con respecto al aumento de los gastos en las administraciones locales, López Couto asegura que "é necesario que se incrementen as dotacións de recursos tanto por parte do Estado como da Administración autonómica, xa que absorben a maioría deles sen ter en conta as competencias municipais que se incrementan cada día". En este sentido, citó el servicio de ayuda en el hogar, en el que "este ano o prezo por hora que aporta a Xunta é de 11,50 euros, cando a contratación saíu a licitación por case 20 euros a hora" o el copago de las plazas en las escuelas infantiles de A Galiña Azul.

Las inversiones reales ascienden a 335.510 euros

Con respecto a los nuevos presupuestos, desde el Concello destacaron que se centran en las inversiones en el área social, en los servicios municipales primarios y en obras necesarias para el municipio. El capítulo de gastos corrientes asciende a 5.390.152 euros, de los cuales 335.510 euros son para inversiones reales. "Estes investimentos inclúen a adquisición de nova maquinaria para os servizos de obras e xardinería, como é un tractor para o desbroce de camiños veciñais, así como os fondos propios para executar o plan único, a anualidade 2024 da obra de humanización da Rúa Irmandiños, fondos para mantemento de viais en parroquias e algunhas melloras para o servizo de biblioteca e a escola de música", adelantó el alcalde, Fran Cajoto.

"Gustaríanos invertir moito máis, pero debemos axustarnos aos recursos", indicó y subrayó que seguirán solicitando ayudas "para que Foz siga medrando, para o cal realizaremos as modificacións que se requiran se é necesario".