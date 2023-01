Foz creará una senda peatonal para unir la playa de Llas con el centro

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó el inicio de las obras este mes para habilitar una nueva senda peatonal en la localidad. En esta ocasión unirá la playa de Llas con el centro urbano y se aprovechará la mejora de la carretera que une el camping que hay en esa zona con la urbanización de As Torres para acondicionarla.

"Trátase dun vial que ten o firme en mal estado e o que imos facer é arranxalo usando aglomerado en quente e tamén se vai dispoñer unha zona peonil para dar unha maior seguridade aos peóns nesa zona, que é moi transitada sobre todo no verán", aseguró. Los trabajos se ejecutarán sobre la plataforma actual de la carretera y para crear el espacio para los peatones se prolongarán las aceras en la zona más urbana y en el resto del vial se separará la zona para los peatones de la de los vehículos con pivotes de caucho.

Esta actuación se enmarca en el plan de movilidad que marca las líneas de actuación del Concello en materia de tráfico. Así, también se dispondrá que este vial sea un acceso al casco urbano de sentido único. De esta forma, desde la carretera de las playas se podrá acceder al centro por este vial y por la Avenida de Breogán, también de sentido único, y para salir del casco se usará la calle Ollo do Mar, que también será de sentido único de salida. "O que se pretende é ir facendo actuacións deste tipo priorizando as zonas máis transitadas polos peóns para garantizar a seguridade vial", subraya el regidor, que añade que este tipo de acciones se enmarcan en el objetivo del gobierno local de "darlle máis facilidades, seguridade e comodidade ao tránsito peonil".

Esta actuación entra dentro de las obras urbanas que se incluyen en el plan único de la Diputación de 2022 para su financiación.

Otros puntos

Este tipo de senda peatonal fue también la que se ejecutó en las mejoras que se efectuaron en la Costa do Castro y Rúa do Cemiterio, "que si ben é certo que é algo máis incómodo para as persoas con garaxes, está tendo moi boa aceptación entre os veciños", reconoció el alcalde.

En este caso se une la calle Álvaro Cunqueiro con la zona de Marzán y con la senda peatonal se comunica el centro con la residencia de mayores. También en este caso se usa el sentido único para favorecer la seguridad de los peatones. Así, la Rúa do Cemiterio es de sentido único en dirección a Marzán, mientras que el acceso hacia el casco urbano se hace por la Rúa Fiallega.

También siguiendo las directrices del plan de movilidad se actuará en las calles que unen la Glorieta de Vilalba con el Campo da Cabana, lo que implica mejorar las comunicaciones entre la playa de A Rapadoira y el centro. Estos trabajos ya fueron adjudicados el pasado mes de noviembre a la empresa Construcciones y Canalizaciones José Saa por un importe de 752.519 euros.