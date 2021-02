Foz crea un plan para el comercio y la hostelería de más de 150.000 euros

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, presentó este miércoles, tras la reunión que mantuvo con la Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos (Acia) y con portavoces y empresarios del sector hostelero, un plan de impulso y ayuda a la hostelería y el comercio locales con un coste real de más de 150.000 euros, un 2% del presupuesto municipal. "Son momentos difíciles", aseguró, "non é de recibo decretar de forma unilateral o peche dun negocio e non aportar unha solución de viabilidade, que o que está acontecendo en Foz e en toda Galicia, iso é o que están a facer desde Santiago unha vez máis e estanos tocando reaccionar aos concellos, por encima incluso das nosas posibilidades".

El gobierno local resume el plan en cinco medidas: derogación de la tasa de terrazas durante un año, campañas de promoción, incremento del apoyo a la asociación de comerciantes, el programa Cultura na Rúa 2.0 y la adhesión del Concello al plan de rescate de la hostelería de la Diputación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Con respecto a la derogación de la tasa de terrazas desde el gobierno local puntualizan que se ampliará "a medida de exención durante os ceses obrigados de actividade promulgados polo Estado e a Xunta establecendo durante o periodo dun ano a eliminación do cobro de taxas ata a aprobación dunha nova ordenanza actualizada" y añaden que la derogación fue la "solución legal máis inmediata e máis áxil" para poder llevar a cabo esta medida de alivio para los hosteleros.

Dentro del plan Impulsa Foz 2.0, dotado con 22.000 euros, están previstas campañas de promoción de la hostelería y el comercio, "incidindo no consumo de proximidade e na recuperación da actividade económica local". "Estes eventos concretaranse en diferentes campañas promocionais que poderán incluír agasallos, vales e tiques regalo para o consumo local e promocións audiovisuais de todo tipo para a difusión de Foz como centro comercial aberto", matizan desde el gobierno.

La partida dedicada a la asociación de comerciantes sube este año hasta los 30.000 euros, frente a los 15.000 que tuvo en 2020, "para que os recursos cheguen de forma moito máis áxil a todos os interesados" teniendo en cuenta que el colectivo, destacan desde el gobierno, "é o ente máis próximo a todos os hostaleiros, comerciantes e tecido produtivo de Foz".

El programa Cultura na Rúa 2.0 supone una apuesta por el sector cultural y los eventos seguros creando nuevos contenidos de acceso libre financiados integramente por el Concello con un coste estimado de 80.000 euros. "Para axudar á reactivación e que Foz sexa a mellor opción na Mariña de Lugo, crearase un plan de eventos musicais seguros e repartidos en distintas ubicacións do pobo, de forma independente ás festas e á programación cultural habitual do concello", explican desde el gobierno y matizan que se harán actos respectando la situación sanitaria en cada momento y en sustitución de los que no se puedan realizar por la pandemia.

"A nosa finalidade é que estas medidas sexan efectivas e o máis sinxelas posible: estamos a ver que os trámites burocráticos fan pouco viables determinadas disposicións doutras administracións e iremos reaxustando as actuacións en vista da súa efectividade", afirma el regidor.

La edil de hacienda, Inés López Couto, también explicó el motivo por el que no se amplió la exención de pago de terrazas o de recogida de basura: "Aos periodos obrigados de peche respondemos de forma áxil cun decreto, pero non se puido facer extensivo máis alá do peche obrigado. En canto se levanta o peche o establecemento xa pode exercer a actividade, independentemente das limitacións. Pero seguimos traballando".

El PP acusa al alcalde de copiar su iniciativa

El grupo municipal del PP de Foz no tardó en reaccionar al anuncio de este paquete de medidas asegurando que el alcalde "cambia de parecer despois de escoitar que o PP presentaría unha moción de urxencia cun plan de reactivación municipal", aseguró el portavoz, Javier Castiñeira. Una moción que el PP mantiene para el pleno telemático de este jueves y de la que Castiñeira dice que el alcalde "copiou, aínda que obviando a creación dunha comisión con todos os grupos, os hostaleiros, a Acia e a asociación de hostaleiros de Lugo". "A xestión da crise de Cajoto é individualista sen previsión nin traballo en equipo, obsesionado co PP e tremendamente liado en apagar lumes que el mesmo crea", dijo Castiñeira.

El regidor espera que los populares se sumen a esta propuesta

El alcalde expresó, por su parte, su deseo de que el PP focense se sume a este paquete de medidas "e esixa o mesmo esforzo económico ás outras administracións, especialmente a aquela que ten competencias na materia", en referencia a la Xunta. Cajoto también acusó al portavoz popular de "optar por falsear a realidade, confundir competencias, restar e poñer trabas".