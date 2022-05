Foz continúa las mejoras en las vías de las parroquias de San Martiño y Vilaronte

El Concello de Foz continúa ejecutando su plan de mejoras en carreteras de las parroquias. Las últimas en las que se actuó fueron 2,5 kilómetros que se arreglaron con un triple tratamiento superficial de riego asfáltico en las parroquias de San Martiño y Vilaronte.

En el caso de San Martiño se actuó en el camino de Xunqueira, en el acceso al área recreativa de Ferreira Vella, y en un vial de Vilacendoi, con una longitud de un kilómetro. "Son viais moi utilizados por veciñas e veciños e para os que nos solicitaron o seu arranxo, tamén desde a asociación de veciños", explicó el alcalde, Fran Cajoto, que subrayó que la mayoría de estos viales en los que se actuó "data da época da concentración parcelaria e presentaban unha conservación deficiente".

En la parroquia de Vilaronte se actuó en Seoane, "con camiños tamén pendentes de adecentar que se asfaltarán con cargo ao plan único deste ano", en Xinzo y en la zona de Escanlar. Los trabajos en esta parroquia incluyeron el camino de acceso al punto limpio y a la perrera municipal desde la carretera de Ferreira, "que ten unha circulación diaria moi importante". También se asfaltó la explanada de entrada al punto limpio, que tenía el firme en zahorra. "Agora será máis cómodo para todas as veciñas e veciños a utilización deste servizo", explicó el alcalde, que aprovechó el anuncio de estas obras para destacar "a importancia de non deixar os enseres que xa non teñen uso abandonados, xa que hai unhas instalacións municipais perfectamente acondicionadas para este fin".

Cajoto, que visitó la ejecución de estas obras acompañado por el concejal Javier Fraga, avanzó que desde el Concello seguirán trabajando para mejorar las infraestructuras con las que cuenta el municipio.

En este sentido, desde el Concello también anunciaron que en los próximos días estarán cortadas al tráfico las calles Limoeiros e Constitución, ambas en las inmediaciones del puerto, para ejecutar obras de canalización y reparación del firme.

En el caso de la calle Constitución tiene el firme de adoquines y se encuentran en bastante mal estado por el paso continuo de vehículos.