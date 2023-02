Foz contará con la primera área canina de A Mariña

Foz contará con un espacio propio para mascotas en el entorno de Pico do Castro en la que será, según destacó el alcalde, Fran Cajoto, "a primeira área canina da comarca".

El acondicionamiento de este espacio se enmarca en el programa municipal de ampliación de servicios y de recuperación de zonas verdes y de su construcción se encargarán los alumnos de jardinería del taller de empleo Terras do Ouro 2022, del que forman parte los municipios de Foz, Alfoz y O Valadouro.

El parque canino se situará en las viejas instalaciones de distribución de gas y en un prado anexo, ambos de titularidad municipal, "e atenderá a demanda da asociación Amigos dos Cans de Foz e dun gran número de veciños e veciñas que solicitan un entorno seguro para que os cans poidan correr e gozar do aire libre", indicó el alcalde, que visitó la zona acompañado de miembros de Amigos dos Cans, que llevan más de un año utilizando una finca privada en el Camiño da Cadra para soltar a sus mascotas.

Las instalaciones tendrán una superficie de más de 2.300 metros cuadrados, cierre perimetral de 1,5 metros de altura, estructuras agility y servicios como puntos de agua adaptados para que los puedan usar las mascotas.

Según indicó Cajoto la demolición de las viejas instalaciones de gas las llevará a cabo la empresa de distribución Nedgia, cuyo convenio de cesión con el Concello expiró al cesar la actividad. "Para definir e axilizar as tarefas de demolición das vellas instalacións mantivemos o 24 de xaneiro unha reunión sobre o terreo con técnicos da compañía Nedgia que se comprometeron a realizar os traballos nun prazo máximo de tres meses despois de conseguir todos os permisos", dijo el alcalde, que también subrayó que este proyecto servirá para "recuperar unha zona degradada cunha inversión reducida, creando un espazo moi demandado por aqueles que teñen no seu can a un máis da familia".

Cajoto también destacó que el entorno de Pico do Castro tiene un acceso peatonal seguro después de las obras de urbanización que se llevaron a cabo en Costa do Castro y un aparcamiento cómodo para los que se acerquen en coche. Además subrayó que eliminar las viejas instalaciones de gas, "un exemplo claro de feísmo" y la construcción del parque canino será "un paso máis no Foz que estamos axudando a construír".