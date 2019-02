Foz se consolida como referente internacional en el sector de baristas

El éxito del Campeonato Internacional de Baristas de Foz convierte al evento en un referente internacional, con todo lo que ello conlleva de promoción para la localidad y la organización, que recae en el Instituto de Foz. Un trabajo impecable, en el que se vuelca el equipo directivo, profesores, alumnos y voluntarios, y que es parte de la buena marcha de un evento, que es también el que cuenta con mayor apoyo de las marcas de café de toda España, con hasta doce torrefactores respaldando el certamen, y un equipo de jueces de altísimo nivel.

«Esas dos cosas son muy difíciles de conseguir», asegura Diego López, representante de la empresa Cafento y miembro del comité de jueces a nivel nacional de Forum Café, donde «mucho de lo que tenemos lo sacamos del certamen focense», que se encargó de presentar este año como «una manera de agradecer de donde vienes», recuerda López, natural de Foz, que estudió en la escuela de hostelería con la que acudió a varios certámenes como alumno.

Las alabanzas del campeonato focense son unánimes. El primero en sumarse fue el presidente de la asociación Baristas de Galicia, Augusto Morales, para quien «Foz es la capital de los baristas de la Península Ibérica e incluso me lo llegaron a decir en Mexico, donde se conoce gracias a las redes sociales y donde siempre están muy pendientes del campeonato porque siempre han salido buenos profesionales», reconoce, al tiempo que señala que «como este campeonato no lo hay ningún país de Europa», dijo ayer.

«Nos dicen que, con el cambio de ubicación, estamos a nivel internacional», asevera el director del IES, Nicolás Asensio, quien defiende que el traslado de las pruebas al pabellón polideportivo «ha merecido la pena».

NOVEDADES. Unas instalaciones que se mantendrán para futuras ediciones, para las que ya se están estudiando novedades, entre ellas contar con un campeonato de cata de café para profesionales, trasladas a las nuevas dependencias el certamen de cata de los alumnos «para darle más realce» e incluso montar expositores de patrocinadores y empresas que quieran ofertar sus productos de forma paralela a las pruebas con el fin de abrir la cita a la calle, si bien este año «hemos tenido llamadas de gente que no está relacionada con el centro», apuntó Asensio.

Desarrollar el espectáculo en el pabellón permite que parte del mismo pueda ser seguido por estudiantes de Secundaria, para los que las clases se siguen desarrollando con normalidad, con la opción de acudir a algunos eventos, como el taller de bebidas saludables en el que participaron ayer estudiantes de cuarto de la Eso, impartido por Jesús Lumbreras y Carlos Varela, que además de formar a los jóvenes buscan con su empresa, Monin, «dar opciones a un cliente que está dejando de consumir alcohol».

Los importadores de esa firma para España, OTC Group, no solo apoyan el campeonato sino que llevan a su ganador a una olimpiada a París con los otros cuatro ganadores de otros certámenes locales, del que saldrá el representante español de la prestigiosa Monin Cup, «con miembros de 144 países», según su gerente Aurelio Coronado, presente ayer en Foz, certamen del que destacó «que para mí es uno de los más bonitos y el mejor a nivel barista».

Este año el que disfrutará de ese viaje de ocio y formación de cuatro días a la capital francesa será Iago Lesta, alumno del CIFP Paseo das Pontes coruñés, que se alzó con el primer premio en el certamen de baristas de escuelas de hostelería, por delante de Mari Luz Alanya, de Gamarra (Vitoria-Gasteiz), que quedó en segunda posición y de Mikel Martínez, del CIFP Compostela, que fue tercero.

El ganador, de 26 años, señaló que «ganar en Foz es especial, porque la repercusión de este torneo es muy grande» y le sirve para quitarse la espina del pasado año en que «fui a la aventura en profesionales y me salió muy mal». Ahora, tras un año de intenso trabajo consigue el premio que dedica «a toda la gente que me enseñó y me apoyó, porque solo no podría hacer nada». Chelo, su madre, le dedicó unas emotivas palabras desde el público en las que le recordó que «si esperaste nueve meses para nacer bien pudiste esperar dos años para hacerte con este premio. Nosotros sabemos que eres un gran profesional y hoy te lo han dicho los jueces».

Unas palabras que emocionaron al público, al igual que las dedicadas por José Otero, Cadramón, profesor de Comercio y colaborador del certamen desde hace once años, al que reconocieron por sorpresa con el premio Espíritu Barista.