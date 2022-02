Foz celebra a cadraxésima edición do tradicional Entroido con máis de 7.000 euros en premios

Foz comeza este venres os días grandes da cadraxésima edición dun dos Entroidos con maior tradición e atracción turística da Mariña —que ademais aspira a ser declarado Festa de Interese Turístico Galego— coa lectura ás 20.00 horas do pregón na Sala Bahía a cargo de Pé do molete. Media hora despois e no mesmo escenario será a quenda do concurso de coplas, que estará presentado por Dani Irimia Chavalada.

Os participantes na categoría de individual ou parellas optarán a tres premios de 30 euros en vales para consumir nos bares de Foz; mentres que para grupos serán de 50 euros, tamén en vales.

O sábado ás 10.00 horas retomaranse as festas co tradicional fogonazo e durante todo o día actuarán as charangas polas rúas da vila con Perkusiona, escola de percusión. Ás 17.00 horas comezará o desfile de Entroido, no que se repartirán máis de 7.000 euros en premios. A saída dende o recinto portuario comezará no graderío sito no peirao, nun recinto pechado, cun acto de presentación de cada grupo a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Puente Isi, da TVG. A entrada para as gradas debe recollerse na oficina de turismo do Concello de Foz (Cenima), e ten un prezo de tres euros para as persoas maiores de 12 anos. Para os menores é gratuita. Xa de madrugada, ás 01.30 horas procederase á entrega de premios do desfile na carpa da Sala Bahía.

O domingo celébrase o día infantil das festas, con inchables e obradoiros a partires das 17.00 horas, a 3 tres euros. Ás 19.30 horas será a entrega dos premios infantís e ás 20.30 comezará o tradicional Touporroutou do Entroido focense, organizado pola asociación Pomba do Arco no salón de actos do Colexio Martínez Otero.

O luns 28 a partir das 23.00 horas celebrarase o Día do Farolillo na Sala Bahía e o martes 1 de marzo ás 17.00 haberá inchables e obradoiros infantís.

A Queima do Entroido será o venres día 4 de marzo coa saída ás 22.00 horas da comitiva fúnebre desde o Campo da Cabana ata o Peirao de Foz para a queima, pregándose aos asistentes que acudan de loito riguroso.

O primeiro premio na categoría de carrozas serán 1.000 euros, o segundo 500 e o terceiro 300 euros. En comparsas o primeiro premio serán 700 euros, o segundo 500, o terceiro 400, o cuarto 300 e o quinto 200. A mellor charanga premiarase con 200. Na categoría de adultos, o primeiro premio será de 500 euros, o segundo de 400, o terceiro de 300, o cuarto 200, e o quinto 100 euros.

En adultos, no tocante á categoría de parellas, os tres primeiros premios serán de 200, 100 e 50 euros, respectivamente, mentres que en disfraces individuais serán de 200, 150 e 100 euros.

Os tres mellores grupos infantís premiaranse con 150, 90 e 50 euros, mentres que as tres primeiras parellas levarán 100, 80 e 50 euros, e os disfraces individuais (para menores de 16 anos) gañarán 60, 40 e 30 euros, respectivamente.

Así mesmo, haberá premios ao inxenio de 100 euros para o mellor grupo, 30 para as categorías de parellas e individual, 30 ao participante máis vello, e un agasallo ao máis novo. O defile organízao a asociación O Noso Foz co Concello de Foz. É obrigatorio empregar tapabocas tanto para os participantes como por parte do público.